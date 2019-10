Ngày 19-10, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra tin báo về tội phạm tại Công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (gọi tắt là Tập đoàn Hoàng Gia) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Huy động vốn kiểu đa cấp

Trước đó, ngày 23-3, tại buổi "tri ân khách hàng" tổ chức ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nhiều nhà đầu tư (NĐT) chất vấn về việc không được trả lợi nhuận như hứa hẹn thì đại diện Tập đoàn Hoàng Gia thông tin tập đoàn đang khó khăn về tài chính do đầu tư vào một số nhà máy, chuỗi siêu thị. Lo bị lừa đảo, nhiều NĐT làm đơn tố cáo.

Theo đơn của ông Th.Q (ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), tháng 2-2019, ông được một số người mời góp vốn vào "Dự án Hoàng Gia". Vì được giới thiệu đây là tập đoàn lớn, kinh doanh đa ngành nghề, đầu tư góp vốn sinh lợi nhuận rất cao nên ông tham gia 2 gói với tổng số 144 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay ông chưa nhận được đồng nào, trong khi Tập đoàn Hoàng Gia thông báo gặp khó khăn về tài chính.

Cũng theo ông Q., trường hợp tham gia những gói lớn, không cho đồng tiền "chết", tiếp tục lấy số tiền được trả hằng kỳ tham gia vào các gói nhỏ hơn thì chỉ sau thời gian ngắn sẽ có lãi gấp 3-4 lần. Ví dụ, tham gia gói 660 triệu đồng thì sau 46 ngày sẽ được lấy tiền lãi 330 triệu đồng. Dùng số tiền này tiếp tục tham gia gói 260 triệu đồng và gói 48 triệu đồng sẽ tiếp tục sinh lợi nhuận.

Tương tự, ông L.X.H (ngụ TP Buôn Ma Thuột) đầu tư vốn tại dự án Hoàng Gia từ tháng 3-2018 đến nay với 15 gói, tổng số 864 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Tập đoàn Hoàng Gia phải trả cho ông tổng cộng hơn 1,7 tỉ đồng cả gốc và lợi nhuận nhưng hiện mới trả được 500 triệu đồng.

Trả lời báo chí mới đây, đại tá Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngoài việc tiếp nhận tin báo tội phạm đối với ông Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia, đầu năm 2019, công an phát hiện tập đoàn này có nhiều hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, có 319 người của 24 tỉnh, thành tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm với tổng số tiền còn nợ khoảng 30 tỉ đồng. Ngoài làm việc với 95 người tố cáo ở Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk còn đề nghị công an các địa phương liên quan phối hợp xác minh, lấy lời khai.

Một buổi tôn vinh, tri ân khách hàng của Tập đoàn Hoàng Gia tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TRUNG HIẾU

Cần khởi tố bị can để điều tra

Cũng theo đại tá Nguyễn Thị Xuân, công an đã xác định tên miền Tập đoàn Hoàng Gia sử dụng (duanhoanggia.vn) đăng ký tại Việt Nam nhưng có mấy chục địa chỉ IP ở Mỹ quản lý dữ liệu. Do đó, công an tiếp tục phối hợp VKSND Tối cao có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp để thu thập dữ liệu website này. Do hết thời hạn điều tra, giải quyết tin báo nên ngày 27-7, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm đình chỉ vụ án sau khi đã khởi tố. Hiện có một số trường hợp không tố cáo hoặc viết đơn nhưng né tránh, không hợp tác, có lời khai mâu thuẫn, không nhất quán nên công an cần thêm thời gian để làm rõ.

Luật sư Tạ Quang Tòng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho rằng Tập đoàn Hoàng Gia được thành lập tại Việt Nam nên phải chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam. Việc dữ liệu IP đăng ký ở nước ngoài không ảnh hưởng gì đến vấn đề xác định dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị khởi tố khi chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên. Công an đã xác định được người bị hại và số tiền lừa đảo bước đầu là hàng chục tỉ đồng thì cần phải khởi tố bị can để điều tra. Trường hợp chưa xác định được hành vi cụ thể của cá nhân nào mà hành vi đó nhân danh pháp nhân để thực hiện thì cần khởi tố người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật sư TP HCM, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Hoàng Gia khá rõ ràng, chứng cứ đủ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nạn nhân có đơn tố cáo chỉ rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Đỗ Thanh Tâm. Vì vậy, việc cần làm lúc này của cơ quan tố tụng là củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Thanh Tâm. Mặt khác, do hành vi lừa đảo diễn ra ở nhiều địa phương, số lượng nạn nhân tố cáo đã hơn 300 người nên cần chuyển hồ sơ về Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền chung. "Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can càng sớm càng tốt nhằm ổn định trật tự trị an, đồng thời cũng tránh để các đối tượng có dấu hiệu phạm tội ở bên ngoài tẩu tán tài sản" - luật sư Đức lưu ý.