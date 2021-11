Đoàn khách quốc tế dạo phố cổ Hội An trên những chiếc xích lô. Ảnh: Trần Văn

Hội An đón 50 khách quốc tế đầu tiên

Sáng 20-11, 50 du khách quốc tế đang ở Việt Nam du lịch theo chương trình "hộ chiếu vắc-xin" đã có chuyến tham quan khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan di sản văn hóa thế giới này sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chào mừng sự kiện quan trọng này, lãnh đạo UBND TP Hội An, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã gặp gỡ, tặng quà cho du khách. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, kỳ vọng đây là một cú hích lớn, tạo động lực để ngành du lịch của tỉnh phục hồi.

Trước đó, ngày 17 và 18-11, 2 đoàn khách quốc tế với 159 người đã đến Quảng Nam du lịch, lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Hoiana (huyện Duy Xuyên).

Tr.Thường