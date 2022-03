Ngày 29-3, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, Quỹ Cứu trợ, nguồn tiền, hàng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động của Trung tâm Tiếp nhận - Hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 thành phố năm 2021.



Hơn 4.800 tỉ đồng phục vụ an sinh

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Phạm Minh Tuấn cho biết năm 2021 là năm đầy khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy TP HCM, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp hỗ trợ của UBND thành phố và các đơn vị, MTTQ TP HCM đã có nhiều biện pháp, cách thức vận động linh hoạt và chăm lo phù hợp với tình hình thực tế. Đơn vị nhận được sự đồng hành, tham gia hưởng ứng của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân cả nước nói chung và TP HCM nói riêng.

Từ ngày 1-1 đến 31-12-2021, Quỹ Vì người nghèo đã vận động được số tiền hơn 184,7 tỉ đồng; Quỹ Cứu trợ hơn 4,2 tỉ đồng; Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc hơn 17,2 tỉ đồng; nguồn tiền, hàng hóa ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 hơn 4.687,8 tỉ đồng. "Riêng huy động tiền mặt cho công tác phòng chống dịch trong năm 2021 bằng số tiền huy động Quỹ Vì người nghèo của giai đoạn 2016-2020" - ông Phạm Minh Tuấn cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, từ nguồn kinh phí trên, cơ quan chức năng đã tổ chức nội dung chăm lo nhiều hơn, đối tượng đa dạng hơn, nhất là chăm lo cho người dân khó khăn và lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tiếp nhận - Hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 được thành lập tiếp tục phát huy các nguồn lực xã hội. Trung tâm An sinh thành phố ra đời cùng với chương trình 2 triệu túi an sinh và chương trình "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" với chủ đề "Triệu người có giúp nhiều người khó" thông qua app An sinh đã góp phần không để người dân thiếu ăn, đứt bữa khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Những điều này phần nào cho thấy sự đoàn kết, đồng lòng, sẻ chia và nghĩa tình của nhân dân TP HCM đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trao biểu trưng tri ân cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vận động, ủng hộ các nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao những kết quả trên. Ông cho rằng các kết quả này càng có ý nghĩa vì góp phần cùng với chính quyền, hệ thống chính trị đồng hành, chia sẻ với nhân dân cũng như thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cho hay trong năm 2022, các hoạt động kinh tế - xã hội tại thành phố từng bước trở lại trong trạng thái bình thường mới. Điều này đòi hỏi mọi cấp, mọi ngành quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban MTTQ TP HCM tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động các nguồn quỹ theo hướng thiết thực. Ngoài ra, nghiên cứu phối hợp các đơn vị kiểm toán để có đánh giá độc lập, khách quan về công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ nhằm kịp thời điều chỉnh, vận hành bảo đảm theo quy định.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, mặt trận các cấp cần xây dựng kế hoạch thực hiện thật tốt các quy định phòng chống dịch; đề ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Cùng với đó, hệ thống mặt trận phải phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo".

"Chú trọng khơi dậy khát vọng được cống hiến những ý tưởng; khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, khát vọng được tham gia đóng góp cho công tác an sinh xã hội, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng... để tham gia xây dựng và phát triển đất nước và TP HCM phồn vinh" - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh nhiệm vụ của mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu khẳng định mặt trận sẽ đề ra những nội dung, mô hình, giải pháp, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ. Cùng với đó, đề ra phương thức hoạt động hiệu quả của Trung tâm An sinh thành phố trong giai đoạn tới...