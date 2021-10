Mở cửa hàng không là đòi hỏi bức thiết của xã hội

Tại tọa đàm "Điều kiện mở lại các chuyến bay an toàn" do Báo Giao thông tổ chức diễn ra ngày 8-10 theo hình thức trực tuyến, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường cho rằng việc mở cửa hàng không đang là đòi hỏi bức thiết của xã hội, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để từng bước mở lại các đường bay, chủ động đưa ra các biện pháp mở cửa trở lại, tạo hành lang an toàn để người dân, doanh nghiệp đi lại.

Ông Võ Huy Cường nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể làm thay các địa phương mà chỉ có thể hỗ trợ về phòng chống dịch bằng cách vận chuyển người có nhu cầu đi lại; đáp ứng yêu cầu của địa phương về tiêu chuẩn kiểm soát dịch; sẵn sàng cung cấp thông tin về lịch trình đi lại của hành khách và dự báo số lượng hành khách trong từng ngày để các địa phương chủ động tính toán. Từ đó, địa phương có thể cùng chúng tôi tăng hay giảm tần suất các chuyến bay cho phù hợp với thực tiễn dịch bệnh".

Lãnh đạo Cục Hàng không cho rằng việc mở lại các chuyến bay đi và đến sân bay Nội Bài là vô cùng quan trọng khi có nhiều người mong muốn từ phía Nam ra phía Bắc để tái hòa nhập cuộc sống bình thường.

Theo ông Cường, về khía cạnh an toàn, ngành hàng không đang có các cơ sở hậu cần kỹ thuật lớn tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Nếu chỉ có Tân Sơn Nhất mở cửa, rõ ràng chỉ có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng hiệu quả trong hoạt động khai thác. Các đường bay khác sẽ phải về Nội Bài và nếu phải bay mà không có hành khách thì chắc chắn không có hiệu quả, không thể bền vững.

Về lo lắng của hành khách rằng số lượng chuyến bay ít, giá cả có tăng, ông Võ Huy Cường nhấn mạnh theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về hàng không dân dụng, giá vé bằng chi phí đi lại của ngành hàng không và các hãng không được phép bán quá mức giá đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. "Khi mở cửa lại, cơ quan chức năng và các hãng sẽ có sự tính toán nhưng với tinh thần hỗ trợ người dân thì mức giá cũng sẽ đa dạng" - ông Cường khẳng định. Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Mạnh Quân cho rằng mở lại các chuyến bay thời điểm này chắc chắn sẽ không đạt được doanh thu. "Bây giờ không phải là mục tiêu doanh thu mà là tìm ra các giải pháp thực hiện mục tiêu phòng chống dịch nhưng mở cửa từng bước" - ông Quân nói.

"Tôi cũng mong Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT, các hãng hàng không cùng đưa ra giải pháp để ngành hàng không hoạt động hiệu quả, cạnh tranh sòng phẳng với các hãng hàng không nước ngoài, tạo dấu ấn riêng cho hàng không Việt Nam sau đại dịch" - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang đề nghị. Còn ông Nguyễn Bác Toán, Giám đốc thương mại Vietjet, cho biết: "Vietjet không có giá độc quyền. Với các đường bay như Đà Nẵng - Cần Thơ , Đà Lạt - Vinh, Vietjet đưa ra giá để mọi người có thể bay, không đặt ra giá sàn trong tình cảnh khó khăn do dịch bệnh hiện nay".

D.Ngọc