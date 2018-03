Khởi tố, bắt giam kẻ bóp cổ, cướp tiền cụ bà 81 tuổi

07/03/2018 08:24

Sáng 7-3, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Thương (34 tuổi, ngụ xã Đại An, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Nguyễn Đình Thương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra, chiều 3-2, Thương đến nhà thì phát hiện cụ Nguyễn Thị H. (81 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang ngồi giặt quần áo một mình ở nhà nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Bất ngờ khi Thương lẳng lặng đến sát vị trí mình ngồi, cụ H. giật mình ngã xuống đất, lộ ra bao ni lông đựng tiền trong túi áo. Thương cúi xuống giật túi ni lông thì cụ H. dùng tay kéo áo lại.

Lúc này, Thương dùng 2 tay bóp cổ cụ H. đè xuống đất đến khi cụ bị chảy máu nhiều ở miệng và không chống cự nữa thì Thương mới buông tay ra, lấy chiếc túi ni lông có 3,9 triệu đồng của cụ H. rồi ra khỏi nhà, điều khiển xe máy bỏ chạy.

Một lúc sau, người thân cụ H. trở về phát hiện cụ nằm bất động trên sàn nhà nên đã đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã dần ổn định trở lại. Được biết, Thương từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Q.Vinh