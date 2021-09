Ngày 10-9, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Đình Hải (33 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.



Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 31-8, tại khu vực cầu Săn Máu, thuộc khu phố 5, phường Trảng Dài, Hải cùng với Lê Hữu Linh (50 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đi ôtô đến chốt. Tại đây, Hải tự xưng vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời xuất trình một bảng tên vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Định Hải với chức vụ Phó Phòng Xử lý sau thanh tra, Bộ Y tế, đồng thời đòi lực lượng chức năng cho qua để đi "làm nhiệm vụ".

Nhiều loại giấy tờ Hải mang theo với thông tin khác nhau

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, lúc này lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh. Ngay sau đó, Hải đã thừa nhận hành vi giả mạo. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ thêm 1 bộ đồng phục tương tự của lực lượng cán bộ thanh tra, 1 cầu vai, 1 cặp ve áo, 1 bảng tên ghi "Trịnh Đình Hải, Thanh tra Chính phủ, chức vụ vụ trưởng"; 1 "thẻ thanh tra" ghi chức vụ Phó Phòng Xử lý sau thanh tra (Bộ Y tế); 2 giấy đi đường.

Sau đó, tiến hành khám xét 2 nơi ở của Hải, công an thu giữ thêm nhiều bộ đồng phục thanh tra và một số giấy tờ liên quan đều có dấu hiệu giả mạo.