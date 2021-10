Sáng 22-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận và ông Nguyễn Hoàng Cẩn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận cùng về tội "Huỷ hoại rừng". Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.



Hai bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hoàng Cẩn

Trước đó, vào tháng 8-2020, ông Dũng Nguyễn Tiến đã bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Hủy hoại rừng" quy định tại khoản 3 điều 189, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tạm đình chỉ điều tra bị can đối với ông Dũng.

Tháng 4-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kết luận giám định bổ sung về thiệt hại tài nguyên rừng trong vụ án Hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 279, thôn 3, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

Căn cứ Kết luận giám định bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Trụ sở Công ty MTV lâm nghiệp Bình Thuận

Cơ quan chức năng xác định ông Dũng và ông Cẩn đã để xảy ra sai phạm trong quá trình giao, san ủi rừng để trồng cao su, gây thiệt hại hàng ngàn mét khối gỗ.