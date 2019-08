Trưa 5-8, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội "chống người thi hành công vụ".



"Trước mắt cơ quan Công an khởi tố điều tra về tội "chống người thi hành công vụ" còn tội "giết người" thì cần phải củng cố, làm rõ thêm" – Đại tá Tám thông tin thêm.



Tài xế Nguyễn Thanh Hùng là đối tượng phê ma tuý, không có giấy phép lái xe, lái xe khách loại 12 chỗ đã hết hạn, chở lậu khoảng 200kg gỗ quý tông thẳng vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ làm Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương. Đối tượng Hùng đã được đưa lên Trại tạm giam của Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, hiện tại sức khỏe của Đại úy Nguyễn Đức Nhã đã ổn định, đang chờ xuất viện.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 27-7, tài xế Hùng điều khiển xe loại 12 chỗ ngồi BKS 60K – 7065 bỏ chạy khi bị lực lượng CSGT Công an huyện Kong Chro ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Khi cchạy được khoảng 10km, tài xế Hùng tông thẳng vào tổ CSGT đang chặn bắt làm Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương.