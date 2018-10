Khởi tố vụ án chém trọng thương 4 công an

04/10/2018 09:25

Sáng 4-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" khiến 4 cán bộ, chiến sĩ bị thương.



Riêng đối tượng chém trọng thương 4 công an là Đinh Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện), Công an huyện Phú Thiện vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Đối tượng Đinh Văn Mạnh bị thương nhẹ ở chân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Gia Lê

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 2-10 Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng Công an thị trấn Phú Thiện thực hiện tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 25. Phát hiện Đinh Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) điều khiển xe máy theo hướng huyện Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa có hành vi lạng lách, đánh võng nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.



Con dao đối tượng Đinh Văn Mạnh dùng chém các chiến sĩ công an bị thương - Ảnh: Gia Lê

Tuy nhiên, đối tượng Mạnh không chấp hành mà lái xe tông thẳng vào tổ công tác. Sau đó đối tượng dừng xe rồi cầm dao chém làm anh Đinh Quang Thiện (công an viên thị trấn Phú Thiện). Khi bị truy bắt, đối tượng Mạnh tiếp tục chém 3 cán bộ của đội Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phú Thiện bị thương. Trong đó, thượng uý Đặng Văn Mạnh bị thương nặng vùng tai, tay. Sau đó, đối tượng bị khống chế.

Hiện các cán bộ, chiến sĩ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với tình hình sức khoẻ ổn định.



Hoàng Thanh