Ngày 11-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm; xử lý những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tập đoàn. Chương trình được truyền trực tuyến tại 14 điểm cầu trên các công trình dầu khí, giàn khai thác ngoài khơi biển Việt Nam và Liên bang Nga thuộc PVN.



Hàng loạt chỉ tiêu vượt kế hoạch

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết trong 8 tháng đầu năm 2022, khai thác dầu thô đã vượt 23% và bằng 84% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 627.000 tỉ đồng - vượt 12% kế hoạch cả năm, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách nhà nước đạt 90.600 tỉ đồng - vượt 40% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 8 tháng đầu năm 2022 đạt 57.500 tỉ đồng - vượt 2,3 lần kế hoạch năm, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, PVN cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc trong thời gian dài. Chẳng hạn, một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với thực tế hoạt động; cơ chế phân cấp cho tập đoàn chưa đủ hiệu quả; các dự án dầu khí còn nhiều vướng mắc; tồn đọng tài chính chưa được xử lý...

Để khắc phục, PVN kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung vào 3 nhóm nội dung gồm: Chiến lược phát triển, tổ chức bộ máy của tập đoàn đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; cơ chế, giải pháp cho các dự án đầu tư cụ thể của PVN như chuỗi dự án khí - điện lô B - Ô Môn, dự án điện Long Phú 1, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dự án Tổ hợp lọc hóa dầu và kho dự trữ quốc gia dầu thô, sản phẩm xăng dầu Long Sơn và những đề xuất liên quan việc tiêu thụ tài nguyên khí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về các sản phẩm của PVN. Ảnh: NHẬT BẮC

Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất của PVN là không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đúng tinh thần "năng lượng cho phát triển". Hiện nay, PVN đáp ứng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Theo Thủ tướng, PVN cần trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh, hiệu quả, là doanh nghiệp chủ lực trong việc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia; góp phần đắc lực trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu PVN phải quyết tâm, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng nhiều năm, vì càng để kéo dài thì càng lãng phí và càng khó khăn. Vừa qua, một số vấn đề liên quan Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1… đã được giải quyết hiệu quả.

Nhiệm vụ cụ thể tiếp theo của PVN là góp phần xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp với sứ mệnh, nhiệm vụ bảo đảm năng lượng quốc gia của tập đoàn, sao cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của đất nước; góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau và với PVN trong xử lý công việc. Khi nhận kiến nghị, đề xuất của PVN thì giải quyết ngay trong nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao; vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên xem xét, quyết định. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sát cánh, lắng nghe, ủng hộ để PVN phát triển.

Ngay tại buổi làm việc, Thủ tướng đã giao các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 9-2022.