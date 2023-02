Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 19-2 không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Dự báo ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Không khí lạnh gây mưa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời rét

Ngày 19-2, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực Trung Trung Bộ ngày và đêm 19-2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ ngày 19-2, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Từ đêm 19-2, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-4,5 m.

Cơ quan dự báo cũng đưa ra cảnh báo triều cường và sóng lớn khu vực Nam Bộ. Mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được vào đêm ngày 18-2 là 3,96 m. Theo ghi nhận số liệu sóng quan trắc cho thấy tại vùng biển ngoài khơi Nam Bộ sóng biển cao phổ biến 1,5-2,5 m.

Dự báo độ cao sóng trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ phổ biến 2-3,5 m. Dự mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1-4,2 m. Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do triều cường cấp I. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.