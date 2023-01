Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền, khoảng đêm 26-1 và ngày 27-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.



Tại khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 27-1, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Trung chuẩn bị đón đợt rét từ ngày 27-1

Từ ngày 27-1, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét, rét đậm; các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất tại Quảng Bình phổ biến 10-13 độ C, Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi 11-13 độ C, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 15-18 độ C.

Trên biển, gần sáng 27-1, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4.0-6.0m, biển động mạnh. Từ ngày 27-1, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2.0-4.5m, biển động mạnh.

Cạnh đó, từ ngày 27-1, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào có nơi có mưa vừa, mưa to.

"Trong thời gian ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường gây gió mạnh và sóng lớn, các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực cần có biện pháp phòng tránh an toàn"- Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ cảnh báo.