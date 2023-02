Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 25-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Không khí lạnh tràn về khiến vùng núi cao Bắc Bộ rét dưới 5 độ C

Trên đất liền, ngày 25-2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ và và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 16-19 độ.

Trên biển: ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày 25-2 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5 m, riêng Bắc Biển Đông 4-6 m, biển động mạnh.

Ngày và đêm 25-2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; mưa vừa có khả năng kéo dài đến ngày 28-2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Đối với khu vực Nam Bộ, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được sáng 24-2 là 4,19 m. Theo ghi nhận số liệu sóng quan trắc (vệ tinh, radar, ObsSHIP…) cho thấy tại vùng biển ngoài khơi Nam Bộ sóng biển cao phổ biến 1,5-3 m.

Dự độ cao sóng trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ phổ biến 2-4,5 m, ven bờ sóng cao 1,5-3 m, biển động. Mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4-4,1m.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông.