Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Đêm nay vùng núi cao Bắc Bộ có nơi lạnh dưới 14 độ C

Dự báo hôm nay 20-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 20-10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 m.

Từ ngày 21-10 khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Trên biển: do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 m. Từ ngày 21-10 khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.