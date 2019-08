Chiều 31-8, UBND quận Ninh Kiều tổ chức họp báo liên quan đến vụ Trung tá Mai Phương Trang, Trưởng Công an phường An Cư bị bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi; ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều)" "tố" Trung tá Trang chửi và xô xát với bà Liễu ở chợ Cả Đài vào sáng 28-8.



Theo đơn của chị Liễu gửi Công an TP Cần Thơ, khoảng 9 giờ ngày 28-8, chị đi chợ Cả Đài. Khi đi ngang qua chỗ bán cá, tép của nữ tiểu thương Nguyễn Thị Hồng Thắm, chị mua và dặn làm cá xong mang đến sạp rau cải của chị Nguyễn Thị Xuân gần đó. Bà Liễu nêu trong đơn: "Khi Thắm đem cá đến cho tôi thì các cô Trang, Trưởng công an phường, Trần Thu Thảo, cán bộ công an phường và chị Bùi Thị Lan Hương, Trưởng khu vực đến ngăn cản. Cô Trang kêu tôi đừng mua cá của Thắm nữa. Tôi nói: "Tôi có tiền mua ở đâu tôi mua". Lúc đó, cô Trang nói: "Mai mốt nhà chị có việc gì, tôi sẽ không xác nhận cho chị". Quá bức xúc trước thái độ của cô Trang nên tôi nói "không cần chị xác nhận".

Theo trình bày của bà Liễu, Trung tá Trang giật bịch đồ trên tay của chị rồi chửi: "đồ mất dạy". "Lúc đó tôi nói: "chị mặc đồ công an làm việc mà chửi dân, vậy chị mất dạy hơn tôi". Tôi vừa nói xong, cô Trang nhào tới đánh. Còn cô Thảo, Hương nắm tay ghì chặt cổ để cô Trang rảnh tay đánh tôi. Do bị siết cổ thở không được nên tôi phải phản ứng bằng cách cắn vào tay của cô Thảo để buông ra", bà Liễu trình bày và khẳng định, vụ việc được nhiều người dân tại chợ chứng kiến và can ngăn. Chị Liễu khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật với những trình bày của mình.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường An Cư cho rằng, trong thời gian qua Công an phường phối hợp với ban ngành đoàn thể và ban nhân dân khu vực làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên 2 tuyến chợ tự phát Đề Thám - Mạc Đĩnh Chi. Đến nay Công an và đoàn thể đã vận động được 25 hộ bán cá, thịt vào chợ An Cư để mua bán theo chủ trương của địa phương.

Ông Tấn nói: "Đa số, người dân mua bán đã chấp hành vào chợ, nhưng đến thời điểm hiện tại còn chị Thắm và một số hộ bán rau không chấp hành, có thái độ chống đối quyết liệt, dù chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ chi phí. Đến ngày 28.8, lực lượng Công an địa phương đến tiếp tục vận động thì xảy ra vụ việc trên".

Trong khi đó, nói về việc bà Liễu "tố" Trung tá Trang chửi và xô xát, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều thông tin: "Theo thông tin tôi nắm được thì bà Liễu đã đánh, cắn lực lượng công an rồi la lên "công an đánh dân". Công an quận đã cho trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và đến nay vẫn không thấy hình ảnh Công an phường đánh bà Liễu. Nếu Trung tá Trang sai phạm sẽ căn cứ vào quy định của ngành xử lý".