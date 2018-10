Xử lý trách nhiệm Tổng giám đốc VEC, BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

13/10/2018 10:16

Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) vừa họp khẩn xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng.



Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, ngày 12-10, HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã tổ chức họp phiên bất thường để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng

Theo đó, HĐTV VEC đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc VEC Trần Văn Tám, người phụ trách trực tiếp dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và công tác quản lý vận hành bảo trì dự án nhưng không nghiêm túc thực hiện nghị quyết của HĐTV, để xảy ra các hậu quả đường bị hư hỏng.

Ngoài ra, HĐTV yêu cầu ông Tám tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban Quản lý dự án và Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã chậm tổ chức sửa chữa khắc phục các hư hỏng mặt đường, cung cấp thông tin, trả lời báo chí và các cơ quan truyền thông không đầy đủ, kịp thời, né tránh trách nhiệm.

"Tổ chức kiểm điểm tập thể cá nhân đối với đơn vị vận hành khai thác đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tổng Giám đốc phải báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân. Bản kiểm điểm trách nhiệm của Tổng Giám đốc gửi về HĐTV trước ngày 19-10 tới"- HĐTV VEC nêu rõ.

Với nhận định ban đầu về quá trình xuống cấp của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi VEC cho rằng, các hư hỏng mang tính cục bộ, một số bong tróc diện tích nhỏ, đường kính khoảng 15cm. Tuy nhiên do không kịp thời sửa chữa cùng với trời mưa phương tiện chạy qua nên lớp VTO (dày 3cm) bong tróc đã lan rộng, cần làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục triệt để.

Tổng giám đốc VEC Trần Văn Tám bị yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm - Ảnh: Báo Giao thông

"Tổng giám đốc khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TVGS, nhà thầu triển khai ngay việc thi công sửa chữa bảo hành theo đúng điều kiện hợp đồng, chậm nhất đến 16-10 sửa chữa xong, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và báo cáo Bộ GTVT để tiếp tục thu phí dự án. Việc sửa chữa phải có biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và phối hợp tốt với các đơn vị quản lý khai thác đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông"- VEC yêu cầu.

Ngoài ra, theo báo cáo, thời gian vừa qua một số nhà thầu không thực hiện hết trách nhiệm về bảo hành công trình theo điều kiện hợp đồng, Tổng giám đốc VEC làm việc với các nhà thầu chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện đúng trách nhiệm về bảo hành theo điều kiện hợp đồng. Đối với nhà thầu không nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo hành, VEC sẽ tịch thu tiền bảo hành để trực tiếp tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng công trình và an toàn khai thác.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2018 và công tác đảm bảo ATGT 3 tháng cuối năm diễn ra sáng nay 11-10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam và Bộ GTVT báo cáo về tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỉ đồng vừa thông xe đã hư hỏng, đầy ổ gà.

Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân do thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nhiều cơn mưa. Cùng đó, sau khi thông tuyến, nhiều xe tải trọng nặng chạy trên cao tốc gây ra tình trạng hư hỏng mặt đường như báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng khi thiết kế dự án, xây dựng cao tốc, phải tính toán, tổng hợp đầy đủ các yếu tố tác động đến như thời tiết, lưu lượng xe, tải trọng lên mặt đường, kể cả động đất. "Làm sao mới thông xe đường đã xảy ra như vậy, không thể như thế được, đề nghị bộ trưởng Bộ GTVT cho biết giải pháp và phải xử lý nghiêm việc này"- Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ GTVT phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của nhà thầu trong việc thi công này; có biện pháp quyết liệt xử lý trách nhiệm.

Bộ GTVT cũng khẳng định không thể có nguyên nhân do mưa nhiều hay thời tiết tác động làm hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cũng không phải do xe quá tải trọng chạy nhiều mà do chất lượng thi công.

V. Duẩn