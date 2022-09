Ngày 12-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân "Tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường" trên địa bàn.



Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa kiếm tra công tác PCCC tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cụ thể, ngay trong ngày 11-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ trì phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất đối với 73 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar (Thanh Hóa chưa có vũ trường).

Qua công tác kiểm tra đột xuất, hầu hết chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đều có sự quan tâm đầu tư cho công tác PCCC, tổ chức thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện an toàn PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát hiện nhiều vi phạm về PCCC và CNCH như: Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đi vào hoạt động; không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống báo cháy tự động; không đảm bảo đường lối thoát nạn theo quy định; cải tạo không trình hồ sơ thẩm duyệt về PCCC; chưa trang bị phương tiện PCCC đầy đủ theo quy định…

Chỉ trong ngày đầu ra quân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra 12 cơ sở, Công an cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra 61 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị và đề xuất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH đối với 56 cơ sở, phạt tiền gần 288 triệu đồng; đề xuất tạm đình chỉ hoạt động đối với 9 cơ sở, kiến nghị dừng hoạt động 7 cơ sở.

Ngoài phạt tiền, đoàn kiểm tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục ngay những tồn tại, vi phạm, chấn chỉnh kịp thời công tác PCCC và CNCH trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.