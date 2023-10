Đại diện Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng cho biết trước công tác kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với chung cư do Trung tâm quản lý, Trung tâm đã cử cán bộ đi cùng để ghi nhận các tiêu chí được và chưa được. Để từ đó có phương án nhắc nhở, chấn chỉnh đảm bảo an toàn theo quy định