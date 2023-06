Tối 17-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết các đơn vị trực thuộc phối hợp các cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông Dư Văn Nại (56 tuổi; ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cho gia đình lo mai táng sau vụ tai nạn giao thông đường thủy ở cửa biển thuộc xã Tây Yên, huyện An Biên.



Khu vực cửa sông Cái Lớn đổ ra biển, gần vụ tai nạn giao thông

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 16-6, Đồn Biên phòng Tây Yên (thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nhận được tin báo của ông Trần Hiếu Đức (44 tuổi; ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về vụ tai nạn nêu trên.

Ông Đức cho biết ông là thuyền trưởng sà lan KG-57667. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, sà lan của ông đang di chuyển theo hướng sông Cái Lớn ra biển, đến đoạn thuộc địa phận xã Tây Yên thì xảy ra va chạm với một chiếc vỏ lãi, trên phương tiện có 2 ngư dân là ông Nại và anh Dư Vi Khánh (26 tuổi) đang cào sò huyết. Hậu quả, chiếc vỏ lãi bị chìm, ông Nại rơi xuống biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tây Yên báo cáo với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; đồng thời thông báo và phối hợp Công an huyện An Biên, Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp tìm kiếm nhưng không gặp.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 17-6, thi thể ông Nại được tìm thấy tại cửa biển gần cầu số 2, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.