Theo ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 200.000 tài xế xe công nghệ (gồm ôtô, xe máy). Trong đó, gần 50% số tài xế hành nghề tại TP Hà Nội và TP HCM.

Cuối năm 2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng khảo sát về hiện trạng việc làm, khả năng tiếp cận chính sách an sinh xã hội của tài xế xe công nghệ với sự tham gia của 500 tài xế Grab. Kết quả cho thấy có 2/3 số tài xế đã có gia đình và 60% nuôi dưỡng từ 2 người trở lên. Thu nhập của họ khá thấp, với tài xế xe máy là 318.000 đồng/ngày, khoảng 7 triệu đồng/tháng; tài xế ôtô là 564.000 đồng/ngày, khoảng 12 triệu đồng/tháng. Các khoản "thưởng", "trợ cấp", chương trình hỗ trợ... từ công ty cung ứng dịch vụ đối với đối tượng này không thường xuyên và khá thấp.

Thu nhập của tài xế xe công nghệ không cao nhưng áp lực làm việc rất lớn. Thời gian làm việc bình quân mỗi ngày của tài xế xe máy là 9,2 giờ, ôtô là 11,2 giờ; các ngày lễ, Tết dường như không có. Ngoài ra, họ còn phải làm việc trong điều kiện vất vả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Về chính sách an sinh xã hội, chỉ có 7% số tài xế tham gia BHXH. Lý do không tham gia BHXH tự nguyện là do không đủ tiền (chiếm 68%), không thấy nhiều lợi ích (21%), không hiểu biết hoặc không có nhu cầu (11%).

Qua khảo sát trên, có tới 66,7% số tài xế xe công nghệ mong muốn được tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ trực tiếp; 45,5% hy vọng được Công ty Grab tư vấn, hỗ trợ tham gia BHXH; 24,2% mong muốn được địa phương hỗ trợ và 53% mong muốn tham gia một hội, nhóm, câu lạc bộ... dành cho người lái xe.

Trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến nghị cần có nghiên cứu sâu và rộng, từ đó tăng cường khả năng các chương trình an sinh xã hội cho đối tượng này. "Quốc hội, Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH cần tổ chức nghiên cứu và ban hành hướng dẫn cụ thể về BHXH, BHYT nói riêng, các chế độ an sinh xã hội nói chung và cho đối tượng đặc thù như tài xế xe công nghệ nói riêng trong thời gian tới góp phần thực hiện chủ trương tiến tới BHXH, BHYT toàn dân" - TS Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam), kiến nghị. Văn Duẩn