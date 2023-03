Vào thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo mang BKS 34C-240.11 kéo rơ-móoc BKS 34R-024.55 do tài xế Nguyễn Đình H. (SN 1991, trú tại phường An Sinh, thị xã Kinh Môn) điều khiển hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi đi đến km36+800 m, để tránh xe đang quay đầu, anh H. đã phanh gấp khiến xe đầu kéo cùng rơ-móoc xoay ngang sang chiều đường Hà Nội - Hải Phòng và va chạm vào ôtô đầu kéo mang BKS 15H-017.45 kéo theo rơ-móoc BKS 15R-158.20 do tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1987, trú tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, (tỉnh Thái Bình) điều khiển, theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe đầu kéo. Ảnh: Q.P.

Hậu quả, cả ba xe ôtô đầu kéo cùng hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng. Xe đầu kéo mang BKS 34C-24011 kéo theo rơ-móoc BKS 34R-02455 hư hỏng nặng nhất, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Cả 2 tài xế H. và Th. bị xây xát nhẹ.



Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ do tài xế Nguyễn Đình H. điều khiển xe ôtô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không chấp hành biển báo hiệu đường bộ.



Vụ tai nạn giao thông khiến quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương điều tiết giao thông không để ùn tắc cục bộ kéo dài, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân.