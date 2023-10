Ngày 20-10, ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa ký báo cáo gửi UBND tỉnh này về kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại khu vực cảng của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh (viết tắt Công ty Hợp Thịnh; thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) sau phản ánh của Báo Người Lao Động.



Theo Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, tại thời điểm kiểm tra vào ngày 9-10, Công ty Hợp Thịnh đang thi công dở dang phần hạng mục nâng cấp, mở rộng cảng; đồng thời, vẫn tổ chức hoạt động nhập - xuất than ở phần cảng hiện trạng.

Dòng nước đen từ bãi tập kết than đá của Công ty Hợp Thịnh tuồn ra cửa biển

Tại khu vực tồn chứa than trên cảng, công ty có thực hiện che chắn bạt, tuy nhiên do lượng than khá nhiều và mưa lớn nên vẫn có lượng nước mưa chảy tràn qua bãi than ngoài trời và đổ ra phía Tây Nam của cảng. Ngoài ra, do nền cảng bị lún nên vẫn còn có một lượng nước đọng cục bộ trên bề mặt.

Tại khu vực cảng hiện trạng có 2 hệ thống thu gom và xử lý, gồm 1 hệ thống khu vực phía Đông Nam và 1 hệ thống ở khu vực phía Tây Bắc.

Tuy nhiên, chỉ có 1 hệ thống khu vực phía Tây Bắc đang hoạt động nhưng chưa đảm bảo do bể lắng, bể lọc và tách dầu bị cát vùi lấp, xuống cấp...

Dòng nước đen từ Công ty Hợp Thịnh tuồn ra cửa biển có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn quy định

Để giám sát hoạt động khắc khục của Công ty Hợp Thịnh, ngày 12-10, Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiểm tra, khảo sát, tổ chức lấy mẫu môi trường tại khu vực cảng.

Kết quả phân tích các chỉ tiêu TSS, COD vượt Quy chuẩn quy định (QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột B - quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

Hiện, Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị đang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Hợp Thịnh.