Hiện, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ 1 đối tượng tên Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, ngụ đường Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt) trong nhóm côn đồ và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Vụ việc đã khiến 5 người nhập viện cấp cứu, trong đó 1 người bị đứt gần lìa cánh tay trái.

Nghi phạm Nguyễn Văn Phước đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ tiếp tục điều tra.

Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt, cho biết nhóm côn đồ khoảng 10 người đi trên 2 xe con do Phước và 1 người nữa tên Nguyễn Văn Hùng điều khiển đến quán vịt quay T.P. (trên đường Hải Thượng, TP Đà Lạt) rồi cầm dao xông vào chém người loạn xạ.

Ảnh trích xuất camera an ninh việc côn đồ dùng hung khí chém 5 người bị thương.

Khám xét xe của Phước, Công an Đà Lạt thu giữ 1 cây kiếm bằng kim loại dài 70 cm, 1 cây gậy bóng chày.



Tại cơ quan công an, ban đầu Phước khai nhận do người nhà của Phước và Hùng có vay nóng của nhóm người kinh doanh tại quán vịt quay T.P. Thời gian qua, liên tục có người đến nhà người thân của Phước hăm dọa, khủng bố bằng chất bẩn, sơn. Do đó, Phước gọi thêm Hùng và những người khác (chưa rõ danh tính) tới quán vịt quay để giải quyết.