Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 9-3 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.



Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 720-QĐNS/TW ngày 21-2-2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 30-11-2022 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt ông Nguyễn Văn Trịnh là trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16-12-2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Văn Trịnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Trịnh.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.