Kỷ luật 2 tướng công an

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình - nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Công an.

Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4 Bộ Công an, do đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.