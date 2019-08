Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ do Hoàng Lại Nam (tức Nam "ngọ", SN 1978, ngụ khu Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, đồng thời khởi tố 7 bị can tội "Tổ chức đánh bạc" và 6 người tội "Đánh bạc".



Thành tích bất hảo

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đầu năm 2019, đơn vị bắt đầu thu thập thông tin về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu. Đường dây của Nam đăng ký tài khoản trên trang web www.bong88.com, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Lại Nam đã móc nối với các đối tượng ở nước ngoài và tổ chức cho các đối tượng trong nước đánh bạc trên mạng internet, thông qua trang web www.b8ag.com và www.bong88.com. Đường dây đánh bạc do Nam tổ chức ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó đáng chú ý như: Hà Nội, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định...

Hoàng Lại Nam tại trụ sở công an

Thông tin thêm về vụ án này, thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng Phòng Hướng dẫn điều tra và Tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài (Cục Cảnh sát hình sự), cho biết Hoàng Lại Nam cùng các đối tượng chính trong đường dây này thường liên lạc đánh bạc qua các phần mềm, mạng xã hội. Nam đứng ra chỉ đạo và trao quyền trực tiếp cho 2 em họ là Nguyễn Thị Thanh Ngà (SN 1991, ở với Nam) và Tuấn Anh.

Nam "ngọ" là đối tượng cộm cán với 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Với hàng loạt "thành tích" bất hảo của mình, Nam "ngọ" rất liều lĩnh, bặm trợn nhưng cũng hết sức tinh khôn với nhiều mưu mẹo đối phó lực lượng chức năng. "Là người cực kỳ cảnh giác, nhiều lần Nam đang đi ôtô, rồi bất ngờ dừng lại nhảy lên xe ôm hoặc đang điều khiển xe bất ngờ dừng vào lề đường quan sát. Khi Nam thấy không có động tĩnh gì mới đi tiếp" - thượng tá Đấu thông tin.

Để tránh bị kiểm soát cũng như các tình huống bất ngờ, Nam chọn sống ở biệt thự đơn lập tại quận Long Biên. Ở nơi đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được Nam, bởi muốn vào khu vực này phải có sự đồng ý của gia chủ.

Đột kích bất ngờ

Theo một điều tra viên của ban chuyên án, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự đã đột nhập căn biệt thự ở Long Biên bắt giữ Nam khi đang ngủ. Cùng với đó, nhiều mũi trinh sát khác lần lượt bắt giữ những người liên quan, thu nhiều tang vật quan trọng của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Nam "ngọ" bắt đầu giở lại chiêu trò cũ đã từng đối phó với lực lượng chức năng như giả điên, la hét, chửi bới ầm ĩ, hỏi gì cũng "không biết", "không nhớ". Sau đó, đối tượng còn tiếp tục giở trò khác bằng cách bôi đầy chất thải lên người. Tuy nhiên, các điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự đã khuất phục được Nam "ngọ". Bước đầu tại cơ quan Công an, Hoàng Lại Nam khai đã đăng ký tài khoản của trang web trên với 10 triệu điểm (tương đương 4,7 tỉ đồng). Bên cạnh đó, Nam thuê Đặng Văn Hiển (là bạn thân) đứng ra quản lý phần mềm, lo về kỹ thuật liên quan đến cá độ.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc sở hữu nhiều ôtô đắt tiền Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ tài khoản của mình, Nam chia cho các tổng đại lý, trong đó Hiển giữ một tài khoản tổng. Tùy đại lý tổng hay đại lý nhỏ, giá bán lại từ 6.000 đến 20.000 đồng/điểm. Cấp siêu tổng đại lý, tổng đại lý, đại lý có thể theo dõi trận, kèo, lượng tiền đánh bạc của con bạc cũng như lịch sử truy cập thời gian, địa chỉ IP truy cập. Người chơi có thể đặt tiền từ một triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo các trận bóng của các giải đấu trên thế giới. Để điều hành đường dây, Nam giao cho trợ thủ về tài chính là Nguyễn Thị Thanh Ngà cứ thứ hai hằng tuần chốt số tiền thắng - thua từ các đại lý, rồi thông báo lại. Sau đó, Nam sẽ trả tiền gốc cho nhà cái ở nước ngoài, còn giữ lại khoản chênh lệch.

Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (SN 1965, trú phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những đối tượng ra mỗi kèo đánh bạc cả trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra hiện xác định có khoảng 40 đại lý tổng và đại lý nhỏ, với khoảng 300 người chơi trong đường dây cá độ do Nam cầm đầu. Từ đầu năm đến tháng 7-2019, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này là hơn 1.600 tỉ đồng. Để trả công, Nam đã cho Ngà đứng tên nhiều bất động sản có giá trị hàng chục tỉ đồng, ôtô hạng sang và tiền chu cấp hằng tháng. Với Hiển, do được cầm cái một tài khoản tổng nên Nam để anh ta hưởng tiền thắng, không trả công.

Theo tài liệu, Nam "ngọ" không có nghề nghiệp ổn định, song trong hơn nửa năm lập đường dây cá độ trên đã sở hữu biệt thự, một xe Porsche, hai chiếc Mercedes hạng sang màu đỏ. Khi bị bắt giữ, cảnh sát đã thu tang vật từ Nam hơn 4,6 tỉ đồng, 50.000 USD cùng 5 ôtô khác (trong đó có chiếc Porsche của Hiển).

Triệt phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng

Ngoài vụ án Nam "ngọ", trong thời gian qua, Bộ Công an cùng công an các tỉnh, thành liên tiếp triệt nhiều đường dây đánh bạc qua mạng. Đáng chú ý, trong số đó có rất nhiều đường dây có yếu tố nước ngoài với số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Cụ thể, cuối tháng 7 vừa qua, sau một thời gian theo dõi, các lực lượng của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đột kích vào khu đô thị Our City (phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề...

Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc này hơn 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỉ đồng Việt Nam). Ngoài ra, cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Công an xác định đường dây đánh bạc trực tuyến do nghi phạm người Trung Quốc thành lập và tổ chức cho chính công dân của nước này tham gia. Sau đó, công an đã tiến hành dẫn độ gần 400 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc công nghệ cao này bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam - Trung Quốc.

Cuối tháng 4-2019, Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com, khởi tố 24 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỉ đồng…