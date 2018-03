Lái xe ôm thoát chết do hung thủ sử dụng dao cùn cắt cổ

07/03/2018 20:22

Tối 7-3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết hiện các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Long Xuyên và tỉnh An Giang đang khẩn trương truy tìm hung thủ dùng dao cứa cổ nạn nhân để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên. Nạn nhân trong vụ án này là anh Phan Văn Nghĩa (SN 1971, hành nghề chạy xe ôm ở ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 6-3, anh Nghĩa có chở một thanh niên lạ mặt trên chiếc xe máy mang BKS: 67L5-2232. Khi đến khu vực tổ 14, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì bất ngờ thanh niên này dùng vật sắc nhọn cắt vào phần cổ của anh Nghĩa gây thương tích rồi cướp chiếc xe bỏ trốn. Do hung khí gây án là chiếc dao đã cùn nên anh Nghĩa vẫn còn khả năng gọi điện thoại cho bạn đồng nghiệp đến chở đi bệnh viện cấp cứu.

T.Nốt