Hai ngày cuối tuần 17-6 và 18-6, tỉnh Lâm Đồng xảy ra 2 vụ sạt lở đất làm 3 người chết. Trong đó, tại dự án mở rộng đèo Prenn (phường 3, TP Đà Lạt) xảy ra vụ lở đất khiến anh P.M.Đ. (30 tuổi, quê Thanh Hóa) và ông N.H.P. (55 tuổi, ngụ TP HCM) tử vong. Tại TP Bảo Lộc, bờ taluy cao 7m sạt lở trong đêm vùi lấp gia đình chị N.N.L (35 tuổi, xã Lộc Châu) khiến anh N.Đ.Q (40 tuổi, chồng chị L.) thiệt mạng.

Hiện trường vụ sạt lở tại dự án mở rộng đèo Prenn khiến hai công nhân tử vong.

Sau 2 vụ việc, UBND tỉnh Lâm Đồng lập tức ban hành văn bản hỏa tốc gửi tất cả các sở, ngành, đơn vị và địa phương, yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác phòng chống sạt trượt, đảm bảo an toàn lao động trong thi công dự án trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, các địa phương có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, một số nơi kết cấu địa chất không ổn định tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Do vậy, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, nhất là tại các dự án, công trình có nguy cơ sạt lở cao, nơi thi công mái taluy đứng, độ dốc lớn. Tuyệt đối không được chủ quan và không để xảy ra tai nạn lao động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các công trình, dự án đang thi công và các khu vực dân sinh tại nơi đồi dốc, taluy có nguy cơ sạt lở cao, khu vực trũng thấp, đặc biệt là các công trình đang thi công phần móng, mái bạt taluy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cảnh báo và có phương án di dời người dân ra khỏi khu vực tiềm ẩn nguy cơ khi cần thiết.

Kịp thời phát hiện và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công dừng thi công dự án có nguy cơ mất an toàn lao động hoặc phát hiện các đơn vị không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo quy định. Qua đó, xử lý hoặc tham mưu cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định an toàn lao động theo pháp luật.