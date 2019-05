Làm dự án khu đô thị hàng trăm tỉ đồng rồi để lau sậy mọc um tùm

14/05/2019 19:08

Ngày 14-5, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết đoàn thanh tra do UBND tỉnh Kiên Giang lập ra vừa có kết luận chính thức cũng như đưa ra hướng xử lý đối với những sai phạm tại khu đô thị Thứ Bảy thuộc huyện An Biên.



Doanh nghiệp "khóc ròng" vì đầu tư xây dựng chợ nông sản trong khu đô thị Thứ Bảy nhưng phải bỏ hoang nhiều năm nay như thế này.

Theo đó, dự án khu đô thị Thứ Bảy ở huyện An Biên được triển khai từ năm 2002 theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang. Dự án có quy mô ban đầu là 320 ha đất với tổng mức đầu tư 592 tỉ đồng, do UBND huyện An Biên và An Minh làm chủ đầu tư. Đơn vị trực tiếp điều hành dự án là Bản Quản lý khu đô thị Thứ Bảy. Dự án được đầu tư bằng hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cùng các ngành chức năng xác định đây là dự án trọng điểm, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật gắn với cảng Xẻo Nhàu và Khu Du lịch U Minh Thượng. Khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho cả vùng U Minh Thượng, bao gồm các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

Măc dù đã được UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm xem xét tháo gỡ khó khăn như điều chỉnh quy hoạch theo tình hình thực tế nhưng đến nay có 2/4 khu cơ bản hoàn thành công tác thu hồi đất và triển khai đầu tư xây dựng công trình do chậm tiến độ và còn nhiều sai sót.

Hệ lụy của dự án chậm triển khai là nhiều diện tích đất để cây cỏ phát triển

Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do công tác quản lý quy hoạch của địa phương còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng nhưng không được lập biên bản xử lý; chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, để dự án kéo dài tiến độ. Ngay cả chủ đầu tư còn nhiều sai sót như không tổ chức thẩm định lại nội dung điều chỉnh dự án, không lập báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, một số đơn vị thi công lập hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng không đúng theo quy định. Việc lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán sai về hệ số, định mức, khối lượng làm tăng giá trị dự toán công trình với số tiền 1,7 tỉ đồng. Thi công chưa đúng hồ sơ thiết kế, thanh toán đơn giá vật liệu và khối lượng không đúng thực tế thi công trên 1 tỉ đồng. Cùng với đó là một số sai sót như thu tiền bán nền bỏ ngoài sổ sách kế toán; thu, chi sai quy định; Ban Quản lý khu đô thị Thứ Bảy thực hiện bán nền và cho đăng ký giữ nền một số trường hợp chưa đúng quy định.

Cũng có những nơi trong khu đô thị Thứ Bảy nhìn giống như cánh đồng hoang với lau sậy mọc um tùm

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao cho UBND huyện An Biên chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch từng khu theo hướng khu nào tiếp tục thực hiện, khu nào cần điều chỉnh hoặc hủy bỏ, đặc biệt là khu hành chính và khu trung tâm thương mại. Những trường hợp không nằm trong quy hoạch nhưng đã bồi thường và những trường hợp chỉnh trang một phần nhưng đã chi tiền, giao UBND huyện An Biên chỉ đạo thu hồi lại tiền đã bồi thường theo quy định. UBND huyện An Biên và An Minh chỉ đạo xử lý những trường hợp lấn chiếm, cất nhà trong phần đất dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý Khu đô thị Thứ Bảy quản lý các công trình xây dựng của dự án chặt chẽ, phối hợp chính quyền địa phương xử lý những trường hợp làm hư hại công trình của dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo UBND 2 huyện An Biên và An Minh kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân vi phạm và thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3,1 tỷ đồng.

T.Nốt