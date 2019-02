Lắm nỗi lo từ dịch sởi

Đông Nam Á dẫn đầu về số ca bệnh

Cục Y tế dự phòng cho biết ngay trong những tuần đầu năm nay, dịch sởi diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Mỹ, bệnh quay lại sau 20 năm nước này công bố loại trừ bệnh sởi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch sởi gia tăng một phần do tỉ lệ bao phủ vắc-xin sởi không đạt tại nhiều quốc gia và gia tăng sự di chuyển, giao lưu trên toàn cầu. Thống kê của WHO cho thấy hiện có ít nhất 60 triệu trẻ em trên toàn thế giới không được tiêm ngừa sởi. Hầu hết cha mẹ của những trẻ này không cho con chích ngừa vì sợ tác dụng phụ của vắc-xin có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con họ. Thậm chí, nhiều người còn lên án vắc-xin và cho rằng con họ sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn so với những trẻ được chích ngừa. Điều này đã tạo tiền đề cho dịch bệnh sởi bùng phát.

Theo thống kê mới nhất của WHO trên 6 khu vực (châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, Đông Địa Trung Hải, Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á), có tới 229.068 ca sởi được ghi nhận trong năm 2018. Trong đó, số ca ở Đông Nam Á chiếm nhiều nhất: 73.133 ca. Trước đó, năm 2017, tổng số ca sởi ở 6 khu vực nói trên là 151.403 ca thì Đông Nam Á cũng chiếm đầu bảng, với 79.369 ca. Trong năm 2018, đỉnh dịch sởi toàn cầu là vào tháng 3 với 31.839 ca trên 6 khu vực này được thống kê, sau đó giảm dần đến mức thấp nhất là 7.213 ca vào tháng 12.

Bệnh sởi cũng là ví dụ khi được WHO quyết địch xếp "do dự vắc-xin", theo cách gọi nôm na phổ biến là "antivaccine" (chống vắc-xin), vào danh sách 10 mối đe dọa hàng đầu cho sức khỏe toàn cầu năm 2019, công bố vào giữa tháng 1 vừa qua.