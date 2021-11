Ngày 5-11, Báo Người Lao Động đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc trong hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" (hợp phần của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển") cho các chiến sĩ, đồng bào ở vùng biên giới và tặng 10 suất học bổng từ chương trình "Tình thương cho em" cho các trẻ em có cha, mẹ mất vì Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp.



Tự hào cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước trao tặng

Đây là lần thứ 2 Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc tại tỉnh Đồng Tháp. Lần này, báo đã phối hợp cùng ngành du lịch TP HCM thực hiện chương trình trong khuôn khổ Hội nghị Liên kết du lịch giữa TP HCM và tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đón nhận số cờ Tổ quốc do Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao tặng. Sau đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai xuống Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để trao đến tận tay các chiến sĩ, đồng bào vùng biên của tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao biểu trưng tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và đồng bào biên giới tỉnh Đồng Tháp

Sáng nay (6-11), đại diện Báo Người Lao Động sẽ phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đến thăm và trao tận tay những suất học bổng ấm áp này cho 10 trẻ mồ côi ở các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chứng kiến nghi thức trao lá cờ Tổ quốc thiêng liêng cho tỉnh Đồng Tháp. Đây là những lá cờ do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng cho chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện.

Nghi thức trao cờ Tổ quốc diễn ra nhanh, gọn trong điều kiện dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp nhưng vẫn đủ để tạo nên nhiều cảm xúc, lòng tự hào dân tộc của những người tham dự chương trình.

Về lý do khởi xướng chương trình này, ông Tô Đình Tuân cho biết "Cờ Tổ quốc biên cương" là một hợp phần quan trọng trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", do Báo Người Lao Động thực hiện mở màn tại Tuần lễ Biển và Hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu vào ngày 1-6-2019. Đến tháng 4-2021, Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với sự đồng hành của Tập đoàn Cao su Việt Nam, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" cũng chính thức triển khai thực hiện.

Đến nay, trải dài các tỉnh có đường biên giới trên bộ, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đã trao tặng hơn 30.000 lá cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều phần quà thiết thực cho chiến sĩ, đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ tại 8 tỉnh, trong đó có các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trước khi đến với Đồng Tháp, chương trình đã trao 2.000 lá cờ cho các chiến sĩ, đồng bào ở vùng biên giới của tỉnh này.

Ông Trần Công Tuấn, phụ trách Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL, trao 10 suất học bổng chương trình "Tình thương cho em" đến LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp

"Những năm qua, đặc biệt là trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và lực lượng vũ trang của tỉnh Đồng Tháp luôn phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, ngày đêm bám chốt, ra sức bảo vệ biên giới. Ban Biên tập Báo Người Lao Động tiếp tục trao tặng chiến sĩ và đồng bào vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp 10.000 lá cờ Tổ quốc, trong đó có những lá cờ Tổ quốc đầu tiên trong 5.000 lá cờ do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng cho chương trình. Chúng tôi tin tưởng rằng những lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" sẽ góp phần tạo thêm nguồn động lực, giúp các chiến sĩ và đồng bào vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

Vượt qua nỗi đau mất cha, mẹ

Nhân hội nghị, trên tinh thần chia sẻ, cùng tỉnh nhà khắc phục khó khăn do hậu quả dịch bệnh, thông qua LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Báo Người Lao Động tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) từ chương trình "Tình thương cho em" cho các em có cha, mẹ là người lao động mất vì Covid-19.

Trong những tháng qua, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã gây hậu quả nặng nề, nhất là ở các tỉnh phía Nam. Trong đó, nỗi đau lớn nhất là có nhiều gia đình mất người thân, nhiều trẻ em trở thành mồ côi. Nhằm chung tay cùng xã hội góp phần xoa dịu nỗi đau, chăm sóc các trẻ mồ côi, từ tháng 9-2021, Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình "Tình thương cho em", vận động bạn đọc đóng góp tặng hơn 400 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) để hỗ trợ các em mồ côi do cha, mẹ mất trong đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập.

Từ phải sang: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu Ảnh: QUANG LIÊM

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, cho biết "Tình thương cho em" là một chương trình rất ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Tại Đồng Tháp, trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ khoảng 80 em. Đa phần những trẻ mồ côi này có cha, mẹ làm việc ngoài tỉnh, hoàn cảnh rất khó khăn, phải sống với ông bà khi cha mẹ đi làm ăn xa. Khi cha mẹ mất do dịch Covid-19, hoàn cảnh của các em càng khó khăn, thương tâm hơn.

"Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh rất trân trọng, vui mừng khi hay tin chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động đến với những trẻ thuộc đối tượng cần giúp đỡ này. Mong rằng chương trình ấm áp này tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều trẻ em trong cả nước nói chung, Đồng Tháp nói riêng trong thời gian tới; góp phần xoa dịu nỗi đau cho các em khi tất cả đang còn quá nhỏ" - bà Thu Ba xúc động nói.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" lẫn chương trình "Tình thương cho em". Theo ông Bửu, Đồng Tháp có đường biên giới giáp Campuchia nên những lá cờ Tổ quốc này sẽ được tỉnh sớm triển khai xuống bà con để người dân treo trang trọng trước nhà mình, dọc đường biên giới. Qua đó tạo cho người dân thêm sự hãnh diện, lòng tự hào dân tộc, luôn đặt trách nhiệm bảo vệ biên giới lên cao nhất cùng với bảo vệ sự an toàn, an lành giữa mùa dịch.

"Chúng tôi tin rằng bà con vùng biên sẽ rất phấn khởi khi nhận những lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương". Đối với việc tặng học bổng cho con em không may mất cha mẹ vì đại dịch, chúng tôi thay mặt bà con trân trọng đón nhận những tình cảm này từ Báo Người Lao Động và bạn đọc của báo. Món quà ấm áp này sẽ giúp các em thêm niềm tin, nghị lực vượt qua nỗi đau, trở thành những công dân có ích cho gia đình, cho xã hội sau này" - ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh.