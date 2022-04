Tối 12-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ông đã nắm thông tin về video trên mạng cho rằng một cán bộ thuộc Công an Bình Dương xô xát với người phụ nữ tại TP Thuận An vì mâu thuẫn chuyện đậu xe hơi.



"Tôi đang cho anh em xác minh vì có va chạm với nhiều người, thông tin trên mạng phản ánh mới chỉ một kênh chưa có căn cứ chính xác hay không" - Đại tá Quyên nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Trong đó có một người đàn ông được cho là đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06).

Theo bà N.T. viết trên trang Facebook cá nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11-4 trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, thành phố Thuận An.

Bà T. cho biết khi bà đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong con hẻm có hai xe hơi đậu chiếm lối đi, nhưng khi được nhắc nhở thì nhóm người chủ xe xảy ra xô xát với vợ chồng bà.

Theo bà T., một người đàn ông trong nhóm chủ xe nói "mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an nè".

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang họp, xác minh sự việc và sẽ có thông tin chính thức sau.