Chết rồi vẫn... khám bảo hiểm

Theo BHXH tỉnh Đắk Lắk có 1 bệnh nhân là Nguyễn Thị C. đã chết nhưng sau đó phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT. Cụ thể, bệnh nhân C. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từ ngày 21 đến ngày 23-1; được chính quyền cấp giấy khai tử cùng ngày 23-1. Đến ngày 1-2, cũng tại bệnh viện này phát sinh chi phí khám chữa bệnh với thông tin của bà C, tổng chi phí phát hơn 132.000 đồng.

Theo lý giải của Khoa cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, lúc đó bệnh nhân vào khoa cấp cứu đông, việc kiểm tra đối chiếu giữa CMND và bệnh nhân không chuẩn xác nên có sai sót và chịu trách nhiệm sai sót này. Lãnh đạo bệnh viện yêu cầu khoa và kíp trực kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, không để lặp lại; đồng thời hoàn trả số tiền trên cho cơ quan BHXH.