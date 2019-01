Làm rõ việc học lái xe siêu tốc

17/01/2019 08:07

Ngày 16-1, ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hải Phòng, cho biết ngay sau khi báo chí phản ánh việc một số người dân tại một xã của tỉnh Gia Lai ra TP Hải Phòng thi giấy phép lái xe (GPLX) với những biểu hiện bất thường, sở này đã thành lập đoàn kiểm tra.



Kiểm tra toàn diện

Theo ông Thọ, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với 2 cơ sở, gồm Trung tâm Sát hạch lái xe Nam Triệu (Trung tâm Nam Triệu) và Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Phương (Trung tâm Hoàng Phương), 2 đơn vị được cho là đã đào tạo cho người không biết chữ và tổ chức thi lấy GPLX "siêu tốc".

Đào tạo lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe Nam Triệu Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Ông Thọ cho biết thêm: "Hoạt động đào tạo lái xe được xã hội hóa từ lâu, việc người dân từ địa phương này tới địa phương khác học lái xe là rất bình thường. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí, chúng tôi lập tức thành lập đoàn kiểm tra và sẽ kiểm tra toàn diện toàn bộ quy trình đào tạo, thi sát hạch của các trung tâm này, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý dứt điểm". Ông Thọ cũng cho biết bắt đầu từ sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra đã bắt đầu làm việc với 2 trung tâm nói trên và dự kiến sẽ từ 6-10 ngày, nếu thấy nội dung phức tạp thì sẽ kéo dài thêm.

Theo ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm Hoàng Phương, tuy Trung tâm Nam Triệu và Trung tâm Hoàng Phương là cơ sở độc lập nhưng đều cùng một chủ. Ông Đăng khẳng định cả 2 trung tâm tổ chức đào tạo, thi cấp GPLX theo đúng quy định. Về thông tin có người không biết chữ cũng thi đậu, vị này nói "trung tâm đang kiểm tra lại".

Theo thống kê của UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thì xã Ia Khai của huyện này có 91 trường hợp được cấp GPLX ôtô các loại. Trong đó có 38 trường hợp được cấp ở TP Hải Phòng (chủ yếu ở Trung tâm Nam Triệu và Trung tâm Hoàng Phương) trong 2 năm 2017-2018. Người dân ở xã này đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn

Cùng ngày, ông Đoàn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, đã ký báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT về thông tin đào tạo, sát hạch lái xe chỉ mất 2 tuần, được "bao đậu" mà báo chí phản ánh.

Theo đó, qua báo chí và thông tin từ các ngành chức năng của huyện Ia Grai, có rất nhiều người dân đã đăng ký đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ở các tỉnh khác. Đây là việc bất thường trong thời gian gần đây. Sở GTVT tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định; cấm liên kết với các cá nhân, đơn vị trung gian làm môi giới, thực hiện không đúng quy định trong tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe.

Theo đại diện Công an huyện Ia Grai, việc hàng chục người đồng bào dân tộc thiểu số ra TP Hải Phòng học và thi lấy GPLX là điều bất thường. Hơn nữa, việc học và thi không đúng quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT). Trung tá Trần Dũng Sĩ, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Ia Grai, cho rằng nhiều người học bằng lái xe hạng C chỉ mất khoảng 2 tuần trong khi theo quy định phải là 6 tháng. Thời gian học ngắn như vậy sẽ không bảo đảm kỹ năng lái xe khi tham gia giao thông. Người lái xe không đủ kỹ năng thì đặc biệt nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân làm gia tăng TNGT.

Còn ông Tăng Xuân Kiên, Trưởng Phòng Quản lý phương tiện - người lái Sở GTVT tỉnh Gia Lai, cho rằng việc chỉ học trong 2 tuần thì chắc chắn không bảo đảm tiêu chuẩn để được cấp GPLX. Cũng theo ông Kiên, rà soát hồ sơ những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thì đa số tài xế ôtô gây tai nạn trước đó được đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Hải Phòng.

Sẽ xử lý nghiêm Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cho biết Tổng cục Đường bộ đã báo cáo sự việc ở TP Hải Phòng lên Bộ GTVT; đồng thời yêu cầu Sở GTVT TP Hải Phòng kiểm tra và sớm báo cáo kết quả. Sau khi có kết quả rà soát, tổng cục sẽ thẩm tra và thành lập tổ kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp GPLX tại TP Hải Phòng. Nếu phát hiện vi phạm, tổng cục sẽ thu hồi GPLX và xử lý nghiêm.

