Ngày 21-5, một lãnh đạo thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết công an đang điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn xảy ra tại TP Dĩ An khiến một bé gái 5 tuổi tử vong, một bé trai 3 tuổi khác nguy kịch.



Thông tin ban đầu, khuya 19-5, cha mẹ của em L.P.T.V. (5 tuổi) sinh sống tại chung cư Charm City, toạ lạc trên đường ĐT743, phường Dĩ An đi ra ngoài nhưng không khóa cửa, lúc này em V. tự ý bấm thang máy xuống khu vực hồ bơi chơi, không may bị đuối nước.

Chung cư Charm City nơi em V. bị đuối nước

Về nhà không thấy con gái nên gia đình đã đi tìm, khi đến khu vực bể bơi của chung cư này thì phát hiện có một em bé đuối nước nên đã tri hô cư dân cứu vớt. Lúc này, V. đang thoi thóp và gia đình cấp tốc đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Cùng ngày, em N.P.P.H. theo người thân đến thăm cha tại một chung cư ở đường Phạm Văn Đồng, phường An Bình. Tuy nhiên, khi em H. chơi đùa đã rơi từ tầng 6 chung cư xuống tầng 4. Phát hiện sự việc, người thân em H. đã đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cha mẹ của em H. đã ly hôn, mỗi người mỗi nơi, còn em H. gửi về quê cho người thân chăm sóc. Ngày 19-5, em H. đến thăm cha thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.