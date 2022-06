Trong khuôn khổ Hành trình "Tự hào Tổ quốc tôi" năm 2022, tối 1-6, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM tổ chức lễ tuyên dương 111 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Quảng trường Chiến Thắng, Khu Di tích Bạch Đằng Giang (TP Hải Phòng). Dự lễ tuyên dương có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM: ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1...



Nặng lòng trước cuộc sống còn nhiều khó khăn

Lễ tuyên dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình về nguồn có chủ đề "Tự hào Tổ quốc tôi" do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM tổ chức từ ngày 1 đến 4-6 tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương trong chuyến về nguồn tại TP Hải Phòng .Ảnh: HỮU HƯNG

Bên cạnh đó, nhằm tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã hy sinh vì đất nước, các đại biểu tham dự chương trình thực hiện nghi thức thả hoa đăng, gửi lời hứa của các thế hệ hôm nay nguyện góp sức xây dựng quê hương Việt Nam giàu mạnh từng ngày, viết tiếp nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ trân trọng những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương. Việc học tập và làm theo Bác là sự phấn đấu và là nỗ lực cống hiến hết mình vì nước, vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Việc học tập này là sự phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mỗi cá nhân, tập thể; là những trăn trở, biết nặng lòng trước cuộc sống còn khó khăn, vất vả của nhân dân để ở từng vị trí công tác, từng cơ quan, đơn vị phải làm tốt nhất trách nhiệm của mình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM mong muốn mỗi đảng viên tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa và quan tâm đến đúc kết thực tiễn bằng những mô hình, giải pháp mới đột phá. Toàn Đảng bộ Khối tiếp tục lan tỏa sâu rộng các tấm gương tiêu biểu của khối, góp phần phát huy giá trị tư tưởng, truyền thống đoàn kết, nhân ái nghĩa tình của nhân dân TP HCM; xây dựng lối sống, nếp nghĩ, văn hóa ứng xử làm nên những nét đặc trưng của thành phố mang tên Bác. "Học và làm theo Bác còn là không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, tính nêu gương, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và khắc phục những hạn chế, yếu kém" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, đồng thời lưu ý "học và làm theo Bác phải thật trong sáng, vô tư, bằng sự thôi thúc của bản thân".

Làm tốt công tác an sinh xã hội

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối, nêu rằng qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, thành phố vừa căng mình chống dịch vừa khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cấp ủy và người đứng đầu các cấp của các cơ quan lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã cam kết làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào kết quả phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố.

Năm 2022, Đảng bộ Khối có 88 tập thể, 121 cá nhân được tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giới thiệu và được Thành ủy TP HCM biểu dương 5 tập thể, 10 cá nhân; đồng thời xét biểu dương cấp Khối đối với 83 tập thể và 111 cá nhân.

Cũng nằm trong khuôn khổ chuyến hành trình về nguồn, sáng 2-6, tại quận Hải An (TP Hải Phòng), đoàn công tác của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã lắp đặt và trao tặng 1 hệ thống lọc nước RO công suất 300 lít/giờ trị giá 90 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tràng Cát. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, chăm lo thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại quận Hải An. Cụ thể, thăm, tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng (2 triệu đồng/phần), 18 thương, bệnh binh nặng (1 triệu đồng/phần), 50 suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học (1 triệu đồng/phần).

Chiều 2-6, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Xã Tắc (phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) - di tích lịch sử quốc gia nơi địa đầu Tổ quốc, bày tỏ lòng tôn kính và tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân. Trong chuyến hành trình, Đoàn cũng tới chào Cột mốc chủ quyền số 1369 (2) và tham quan Nhà Lưu niệm Bác Hồ tại Cửa khẩu Bắc Luân. Cột mốc 1369 (2) là cột mốc đầu tiên được cắm trên biên giới đất liền phân giới, cắm mốc giữa 2 nước Việt Nam, Trung Quốc.