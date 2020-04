Để kiểm soát tình hình dịch Covid-19 thật tốt, ở các cung đường trọng yếu ra vào TP HCM, các tổ kiểm tra liên ngành đang căng mình chốt trực, làm việc ngày đêm. Những giọt mồ hôi lăn dài, những cái nheo mắt vì nắng rát, những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi..., nhưng tất cả đều vui vẻ, quyết tâm đồng lòng chống dịch.



CSGT tất bật phân làn đường, hướng dẫn người dân vào kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát dịch gần cầu Vĩnh Bình trên Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) chiều 9-4

Những giọt mồ hôi lăn dài

13 giờ ngày 9-4, trời TP HCM nắng rát, nhưng không khí làm việc ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình (giáp ranh giữa quận Thủ Đức, TP HCM và tỉnh Bình Dương) vẫn khẩn trương và liên tục. Các nhân viên y tế, chiến sĩ công an, quân đội..., mỗi người mỗi việc, thuần thục, liên tục hòng không để lọt "nguy cơ Covid-19" vào TP.

Dưới lớp khẩu trang dày cùng bộ đồ bảo hộ kín mít, các nhân viên y tế nhễ nhại mồ hôi. Họ liên tục kiểm tra y tế, đo thân nhiệt cẩn thận từng người. Phía ngoài, các chiến sĩ CSGT, kiểm soát quân sự..., đứng giãn cách tất bật phân làn đường, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin về lịch trình đi lại, người đọc, người ghi chép tên, biển số xe... "Anh em tự phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc và cứ liên tục như vậy, không ai phải nhắc ai nên mỗi xe chỉ mất khoảng 1-2 phút là kiểm tra xong nếu người trên xe thân nhiệt bình thường" - ông Lê Văn Thành, cán bộ Công an quận Thủ Đức - thành viên tổ kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 13, chia sẻ.

Buổi chiều, lượng xe đưa rước nhân viên, công nhân..., liên tục chạy qua và công việc của tổ liên ngành lại thêm bận rộn bởi phải kiểm tra từng người, lên danh sách, ghi thông tin lịch trình đi lại. Mưa bất chợt đổ xuống khoảng 14 giờ 30 phút và việc kiểm tra phải tạm ngưng. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, tổ kiểm soát tiếp tục kiểm tra lại các thông tin đã ghi chép, chuẩn bị thống kê, dọn dẹp khu vực xung quanh chờ mưa ngớt tiếp tục làm việc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở chốt kiểm soát này, các nhân viên y tế, công an địa phương chia làm 4 ca làm việc, còn với lực lượng CSGT chia đều 6 ca, túc trực suốt ngày đêm. Nhiều lúc, ca trước chưa hết thời gian, người của ca sau đã có mặt để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Người rời ca lại tiếp tục với công việc chuyên môn tại đơn vị. "Tần suất làm việc cao hơn, nhưng anh em ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo và cùng chủ động, đồng lòng thực hiện vì mục tiêu chung chống dịch" - ông Thành nhấn mạnh.

23 giờ đến chốt kiểm soát khu vực chân cầu Đồng Nai (quận 9), đập vào mắt chúng tôi vẫn là hình ảnh làm việc miệt mài của tổ kiểm tra liên ngành. Đây là một trong những chốt kiểm soát chính tại TP và dù về đêm, nhưng các loại xe tải, xe container, ôtô con..., vẫn tấp nập lưu thông. Đèn đường hắt in bóng dài của những người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Thời điểm này, mọi người vừa căng sức vừa căng mắt để kiểm soát, ghi chép sao cho thật chính xác.

Tại đây, tuyến đường được chia thành 4 làn nhỏ cho từng loại ôtô con, xe tải, xe container lưu thông nên công việc và nhân sự nhiều hơn. Trong khi đó, nơi căng dù tạm chỉ rộng hơn 10 m2 để anh em nghỉ ngơi, chờ giao ca.... Cực khổ là vậy, nhưng khi nghe chúng tôi hỏi về nỗi vất vả thì ai cũng nói chỉ thấy thêm trân quý nhiệm vụ mình đang làm, chứ không nề hà gian khó.

"Ai cũng nói trời tháng 4 nóng ban ngày, oi về đêm, đường sá thì bụi mù nên làm việc trong điều kiện này rất khổ. Đó là cách nghĩ thông thường, còn với anh em chúng tôi, tất cả đều hiểu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, đó là phục vụ nhân dân. Nghĩ như vậy nên ai cũng căng sức ra làm để bảo đảm an toàn cho TP và cũng chính là bảo vệ an toàn cho gia đình nhỏ của mình" - chị Đỗ Thị Ngọc Diệu, nhân viên y tế tại đây, tâm sự.

Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ kín mít miệt mài kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền người dân phòng chống dịch Covid-19

Nhẹ nhàng và chu đáo

"36 độ 7. Thân nhiệt bình thường, anh di chuyển vào trong mua vé rồi chờ phà nhé..." - anh Nguyễn Văn Phương (nhân viên y tế), nhẹ nhàng nói và không quên dặn dò người dân nhớ phải luôn đeo khẩu trang tại điểm chốt phà Cát Lái (nối giữa quận 2, TP HCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), chiều muộn hôm 8-4.

Lúc chúng tôi đến cũng là giờ tan tầm nên công nhân, người lao động từ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất..., tập trung đông và liên tục dồn về chờ phà qua Đồng Nai. Do là chốt phòng dịch cấp địa phương, lực lượng mỏng nên các nhân viên y tế, CSGT cùng công an địa phương tại đây vô cùng vất vả. Từ đó mới thấy việc anh Nguyễn Văn Phương cứ nhẹ nhàng với từng người mỗi khi đo thân nhiệt và sau đó luôn kèm theo câu dặn dò nhớ luôn đeo khẩu trang, tránh đi ra đường trừ trường hợp cần thiết đã thể hiện rõ thái độ và trách nhiệm của các nhân viên phòng chống dịch ở nơi đây.

"Vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là trách nhiệm xã hội nên anh em đều đồng lòng và cố gắng cũng như tìm phương pháp kiểm soát cũng như tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Trong thời điểm quan trọng này, chúng tôi cũng sẵn sàng nghỉ ít đi một chút, cố gắng tích cực hơn một chút để bảo vệ và chung tay cùng cả nước chống dịch" - anh Nguyễn Văn Phương nói.

Theo ghi nhận ở hàng loạt chốt kiểm soát dịch Covid-19, tất cả người có thân nhiệt từ 38 độ C trở lên đều được mời vào kiểm tra thêm để có kết quả chính xác. Nếu sau ít phút nghỉ ngơi, thân nhiệt giảm, họ tiếp tục di chuyển, còn vẫn giữ nguyên sẽ được kiểm tra các yếu tố về dịch tễ. Bởi nhiều trường hợp người di chuyển trong thời tiết nắng nóng, có tiền sử bệnh..., cũng tác động đến thân nhiệt đo được và việc đó chưa đủ cơ sở, cần kiểm tra chặt chẽ về các yếu tố dịch tễ.

Tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 22 (huyện Củ Chi, giáp tỉnh Tây Ninh), sau khi nhận kết quả thân nhiệt 36 độ 8, ông Nguyễn Văn Cường (43 tuổi), thở phào. "May quá, tui không bị gì. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, lại làm nghề xe ôm gặp nhiều khách nên tui cũng rất lo. Do đó, việc lập chốt kiểm dịch tui rất ủng hộ, thứ nhất là, kiểm soát người vào TP, ai bệnh có biểu hiện sẽ biết liền, đồng thời nâng cao nhận thức phòng dịch. Thứ hai là, với người lao động như tui cũng được kiểm tra mà không mất nhiều thời gian, giúp an tâm hơn" - ông Cường chia sẻ.

Trong khi đó, ở chốt phòng dịch ngay chân cầu Vĩnh Bình, khi được hỏi có phát hiện và xử phạt trường hợp vi phạm luật giao thông nào hay không, các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại đây cho biết sẽ tùy tình hình để ứng phó, nhưng trước hết là tập trung nhắc nhở, tuyên truyền trong việc phòng dịch để người dân nâng cao nhận thức hơn. Hầu hết những người qua chốt đều chấp hành quy định đeo khẩu trang và hợp tác với lực lượng chức năng. "Nhiều phương án dự phòng cũng được đưa ra nhưng suốt 5 ngày thực hiện, chúng tôi chưa gặp một trường hợp nào người dân không hợp tác. Nhiều người khi được kiểm tra còn cảm ơn và động viên, chia sẻ khiến anh em cũng ấm lòng" - ông Lê Văn Thành nói.

Chia sẻ của ông Thành đã phản ánh đầy đủ những gì chúng tôi đã ghi nhận được ở các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong suốt 2 ngày 8 và 9-4. Đó là, lực lượng làm nhiệm vụ dù căng sức luôn hòa nhã nhẹ nhàng khi tiếp xúc với người dân; người dân đã vui vẻ chấp hành, bởi ai cũng mong và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống, sinh hoạt trở lại bình thường như trước.

Hàng chục ngàn trường hợp đã được kiểm tra Thống kê sau gần 5 ngày TP HCM tổ chức 62 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 (từ 13 giờ ngày 5-4 đến 4 giờ ngày 10-4), lực lượng liên ngành đã kiểm soát 45.441 phương tiện (gồm 40.490 ôtô và 4.951 môtô). Qua đó, đã kiểm soát 85.271 người (84.822 người quốc tịch Việt Nam, 449 người nước ngoài) và số người có biểu hiện thân nhiệt cao là 38 trường hợp. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, khẳng định việc kiểm tra y tế đối với người vào TP được thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và nhấn mạnh các chốt kiểm soát không phải để "ngăn sông cấm chợ".

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 9-4