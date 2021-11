Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong bối cảnh dịch Covid-19, là địa phương có nhiều cửa khẩu quốc tế, giao thương phức tạp nhưng Lạng Sơn đã triển khai tốt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng chống dịch, giảm thiểu số ca mắc Covid-19 trên địa bàn. Chủ tịch nước đánh giá Lạng Sơn duy trì tốt mối quan hệ với các địa phương tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ biên giới hòa bình, thông suốt. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự chủ động và hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, nhất là trên các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị Lạng Sơn mở cửa phải đi liền với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, tránh để dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh cần xây dựng cơ chế liên kết các địa phương dọc biên giới để thúc đẩy giao lưu thương mại, hợp tác kinh tế.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.