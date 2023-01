Trong Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đoạn viết: "Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào và nhân danh cá nhân, Tôi xin gửi tới Đồng chí cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, thắm tình hữu nghị anh em thân thiết nhất.



Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang cũng như những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp cách mạng của mình và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Đồng chí đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, vững bước tiến lên theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi vô cùng tự hào nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam được các nhà Lãnh đạo tiền bối của hai Đảng gây dựng và đã được các thế hệ lãnh đạo, anh hùng liệt sĩ, nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá, hiếm có của hai dân tộc và mối quan hệ này đang tiếp tục được củng cố và tăng cường, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời trên tinh thần đồng chí anh em, thủy chung trong sáng trong suốt thời gian qua.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long; Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol; Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Đảng Phong trào Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas; Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Kỳ Sơn; Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zuyganov; Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh Megawati Sukarnoputri và lãnh đạo nhiều nước, chính đảng, tổ chức quốc tế, ngoại giao đoàn tại Việt Nam cũng gửi thư, thiếp chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.