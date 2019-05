Lãnh đạo, đại diện ngoại giao viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ở nước ngoài

04/05/2019 11:14

Sáng 3-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức trang trọng Lễ viếng Đại tướng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Maputo, Cộng hòa Mozambique. Tham dự Lễ viếng có toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Lãnh đạo cán bộ nhân viên Công ty viễn thông Movitel, các chuyên gia, Cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam tại Mozambique cùng đại diện nhiều Bộ ngành cơ quan thuộc Chính quyền Mozambique và Ngoại giao đoàn sở tại.



Đại sứ Lê Huy Hoàng đọc lời điếu nhấn mạnh cống hiến to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc

Mở đầu Lễ viếng, Đại sứ Lê Huy Hoàng đọc Lời điếu, nêu bật những cống hiến của Đại tướng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nhà quân sự tài ba, vị lãnh đạo xuất sắc có tầm nhìn sâu rộng của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh trong hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng, chỉ đạo thành công nhiều chiến dịch quân sự, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng (1987-1991) và Chủ tịch nước (1992-1997), Đại tướng đã cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, góp phần vào thành công to lớn của đất nước ta trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Ngay trong sáng 3-5, từ rất sớm đã có trên 30 vị Đại sứ đại diện Đoàn Ngoại giao đã đến Đại sứ quán tham gia viếng và ký sổ tang, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước sự qua đời của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, tin tưởng Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tiếp tục thành công trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Nhiều vị Lãnh đạo đại diện các cơ quan Đảng, Chính quyền các ban ngành của Mozambique đã tới viếng, và gửi điện chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết chia sẻ sự mất mát lớn lao với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và với gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đại sứ Pháp tại Mozambique tới viếng và ký sổ tang

Đông đảo bà con người Việt, những sinh viên, người lao động, thành viên Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, trân trọng biết ơn những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với đất nước.

Lễ viếng Đại tướng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức trong các ngày 3 và 4-5.

Sáng ngày 3-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. Ngay trong ngày 3-5, đã có trên 40 đoàn đến viếng, nghi sổ tang, như đại sứ các nước ASEAN, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, đại diện các sứ quán Mỹ, Ấn Độ, cùng đại diện Đảng cộng sản Pháp và Hội hữu nghị Pháp Việt...

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang

Ngày 3-5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (Mỹ), Tổng Lãnh sự Lương Quốc Huy và toàn thể cán bộ, nhân viên cùng các phu nhân, phu quân đã trang trọng tổ chức Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Sáng 3-5, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, Đại sứ Phạm Hải đã trang trọng tổ chức lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus A. Dapkiunas, Đại sứ Palestine-Trưởng đoàn ngoại giao tại Minsk, Chủ tịch Hội Hữu nghị Belarus-Việt Nam, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Belarus, Đoàn lưu học sinh Việt Nam, đại diện các bộ ngành Belarus và các cơ quan ngoại giao tại Minsk đã đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ sự cảm thông và chia buồn dâu sắc với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Sáng 3-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Ngay sau đó, Ngài Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội, Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, các Đại sứ, Đại biện nhiều nước tại Bangkok cùng đông đảo Kiều bào Thái Lan đã đến viếng và ghi Sổ tang tưởng niệm Đại tướng.

Sáng 3-5, Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các tăng ni sinh, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ đã dự Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Ngay sau lễ viếng, Đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ các nước đã đến ghi sổ tang tại Đại sứ quán.





D.Ngọc - Ảnh: Các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài