Ngày 4-4, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thông tin với báo chí về việc dừng kế hoạch huy động 400 người để thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên).



"UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo dừng huy động người để thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học sau khi làm việc với các đơn vị liên quan. Thay vào đó, Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam sẽ sử dụng phương pháp khác thay thế con người nhằm bảo đảm an toàn", ông Bình cho biết.

Cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang có văn bản đề nghị TP Long Long Xuyên phối hợp, hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án Xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Văn bản nêu rõ: "Vào ngày 5-4, cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải. Để việc giám định đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phối hợp, huy động số lượng 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... đóng trên địa bàn TP Long Xuyên để phục vụ cho việc giám định vào ngày 5-4 (Cơ quan giám định thu thập dữ liệu cân nặng trước vào chiều 4-4)".

Việc huy động người để thử tải cầu đã gây xôn xao dư luận.

Lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học tháng 4-2021.

Cầu Nguyễn Thái Học được UBND tỉnh An Giang tổ chức khánh thành vào tháng 4-2021. Công trình gồm có 2 cầu chính là cầu vòm 4 nhịp chiều dài 120m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m và cầu bộ hành dành riêng cho người đi bộ mỗi bên rộng 1m.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Cầu 12 và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 trúng thầu thi công xây dựng.