Buổi tiếp xúc có các ứng cử viên: bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh; Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP; ông Hà Tấn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước và bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu chia sẻ kế hoạch hành động với cử tri huyện Bình Chánh - Ảnh: GIANG NAM

Trình bày chương trình hành động trước các cử tri, bà Lê Thị Kim Thúy cam kết nếu trúng cử sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian, bằng nhiều hình thức khác nhau để tiếp xúc, lắng nghe và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để thu thập và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị với HĐND TP cũng như các cơ quan hữu quan.

"Với cương vị công tác hiện nay, tôi sẽ tiếp tục quan tâm những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, người lao động, nhất là lao động nữ, về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, điều kiện nơi làm việc, đào tạo nghề nghiệp; đồng thời chăm lo cho con của đoàn viên, người lao động về cơ hội học tập, sinh hoạt... Từ hoạt động thực tiễn, tôi sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị để đầu tư giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động để họ luôn tin tưởng và ủng hộ tổ chức Công đoàn Việt Nam" - bà Thúy nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Kim Thúy (bìa trái) trò chuyện với cử tri tại buổi tiếp xúc Ảnh: GIANG NAM

Bà Thúy khẳng định nếu trúng cử và trở thành đại biểu HĐND TP HCM, bà sẽ vận dụng, sử dụng hệ thống của tổ chức Công đoàn TP HCM để giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống việc làm, thực hiện cải cách hành chính.

"Tôi sẽ đề xuất HĐND TP quan tâm giải pháp đầu tư, bố trí ngân sách, đất đai xây thêm trường học, nhất là trường công lập mầm non để con em người lao động có thêm cơ hội được học trường công lập. Có chính sách về đào tạo phù hợp để đoàn viên, người lao động có cơ hội, điều kiện được học tập nâng cao kiến thức để có được việc làm tốt hơn, ổn định hơn từ đó có cuộc sống tốt đẹp hơn" - bà Thúy nói.

Trong buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng những ứng cử viên với chương trình hành động rất thiết thực. Cử tri bày tỏ sự quan tâm đến nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, hệ thống giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nơi vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em, phụ nữ...

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức (TP HCM)tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3. Buổi tiếp xúc có các ứng cử viên: ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực TP HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động ETEC, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa TP HCM.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh TP Thủ Đức có số lượng lao động ngoại tỉnh rất đông nhưng trường lớp dành cho con em người lao động quá ít, nhất là ở cấp tiểu học. Dù đóng góp rất lớn cho sự phát triển của TP HCM song số đông lao động ngoại tỉnh vẫn chưa thể an cư, một phần do thu nhập bấp bênh, một phần do giá nhà ở xã hội còn cao. Do vậy, cử tri mong muốn TP đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho đối tượng này để họ ổn định cuộc sống, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của TP Thủ Đức nói riêng và TP HCM nói chung.