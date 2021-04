Ngày 2-4, thiếu tá Bùi Đình Tỉnh, Trưởng Công an xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vừa tiến hành bàn giao số tiền 60 triệu đồng của ông Nguyễn Thanh Hùng nhặt được cho người mất.



Trước sự chứng kiến của Công an xã Tịnh Trà, lão nông Nguyễn Thanh Hùng trả lại số tiền 60 triệu đồng nhặt được cho bà Nguyễn Thị Tiến. Ảnh: Công an xã Tịnh Trà

Trước đó, chiều 1-4, trên đường đi làm đồng về, ông Nguyễn Thanh Hùng (58 tuổi, ngụ thôn Thạch Nội, xã Tịnh Trà) có nhặt được một túi xách màu đen, bên trong có 60 triệu đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Tiến (47 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam).

Ngay sau khi nhặt được túi xách, ông Hùng đã trình báo Công an xã Tịnh Trà để nhờ trả cho người mất. Lúc ông Hùng điện báo công an, bà Nguyễn Thị Tiến cũng đã đến Công an xã Tịnh Trà trình báo việc mất tài sản. Ngay sau đó, Công an xã Tịnh Trà đã dẫn bà Tiến đến nhà ông Hùng để nhận lại tài sản đánh rơi.

Theo à Tiến, lúc 15 giờ ngày 1-4, trong lúc bà đi ôtô từ Quảng Nam vào xã Tịnh Trà để mua dưa thì đánh rơi túi xách nên đã lên công an xã trình báo. "Khi tôi đang trình báo, có người điện tới công an báo đã nhặt được túi xách, tôi mừng rơi nước mắt", bà Tiến thổ lộ.

Thiếu tá Bùi Đình Tỉnh, Trưởng Công an xã Tịnh Trà, cho biết ông Hùng làm nông, gia cảnh không khá giả, nhưng có hành động rất đáng quý khi trả lại tài sản cho người mất. "Công an xã đã đề nghị cấp trên tuyên dương, khen thưởng chú ấy", ông Tỉnh nói.