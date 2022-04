Sáng 19-4, Công an TP Tân An, tỉnh Long An phối hợp với Đội 7 của Cục CSGT (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ xe container lật trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương khiến kẹt xe kéo dài nhiều km cả 2 chiều.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, chiếc container chạy trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương theo hướng từ TP HCM về Tiền Giang.

Hiện trường vụ tai nạn làm kẹt xe nhiều km

Khi đến km 32, thuộc địa bàn TP Tân An, container bất ngờ lật chắn ngang đường, khiến cho nhiều phương tiện lưu thông cả 2 chiều trên tuyến cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Sự cố làm container và một đoạn phân cách đường bị hư hỏng, trụ đèn chiếu sáng cũng bị gãy, rất may tài xế không bị thương nặng; nhiều phương tiện bị ùn ứ kẹt xe kéo dài khoảng 3 km.