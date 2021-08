Chiều 28-8, thông tin từ UBND TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết trong chiến dịch lần thứ nhất, từ ngày 24-8, TP Vinh đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 288.000 người, đạt tỷ lệ 84% dân số. Qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện hơn 30 ca dương tínhSARS-CoV-2.

Các ca dương tính tập trung phần lớn ở 4 phường, xã là xã Nghi Phú, phường Vinh Tân, phường Hưng Bình, phường Hồng Sơn. Như vậy, tính từ đầu đợt dịch đến nay trên địa bàn TP Vinh có 396 ca bệnh.

Lực lượng chức năng TP Vinh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Trước việc vẫn phát hiện nhiều ca trong cộng đồng ở một số địa bàn, TP Vinh quyết định triển khai chiến dịch lấy mẫu toàn thành phố đợt 2 trong chiều 28-8. Theo đó, các phường sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 là phường Hồng Sơn, Vinh Tân, Hưng Bình và xã Nghi Phú. Chiến dịch lần này sẽ lấy mẫu cho gần 65.000 người ở các phường, xã có nguy cơ cao.

Đối với các phường, xã còn lại, chính quyền sẽ tập trung rà soát lại những người còn chưa lấy mẫu trong đợt trước để đưa đi lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tối 28-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28-8), Nghệ An ghi nhận 43 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 6 ca cách ly tại nhà, sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa, 37 ca đã được cách ly trước đó.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.287 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 392 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 2. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 893 bệnh nhân.