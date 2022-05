Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm với mục tiêu phát triển Cam Lâm thành đô thị sân bay, hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.



Hiện nay, UBND huyện Cam Lâm đang thực hiện niêm yết quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 để lấy ý kiến cộng đồng. Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc toàn bộ địa giới 14 xã, thị trấn của huyện Cam Lâm với tổng diện tích hơn 54.700 ha.

Theo đề xuất về quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm của Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, Cam Lâm là địa phương nằm giữa 2 trung tâm lớn là TP Nha Trang và TP Cam Ranh; giao thông thuận lợi với đủ mọi loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không; bờ biển dài 13 km chạy dọc bán đảo Cam Ranh với nhiều dự án du lịch. Cam Lâm sẽ là thành phố thông minh - sáng tạo hàng đầu thế giới, cửa ngõ kết nối ra thế giới. Trong đó, vùng đô thị sân bay Cam Lâm trở thành khu vực đạt tầm cỡ thế giới, đóng vai trò "cửa ngõ quốc tế đến và đi Việt Nam với thế giới", trên cơ sở hoạt động của sân bay quốc tế - khu du lịch đẳng cấp quốc tế.

Khu vực Bãi Dài, huyện Cam Lâm hiện nay với nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng

Về các khu chức năng, đô thị mới Cam Lâm được định hướng quy hoạch phát triển không gian gồm 3 khu chức năng chính. Cụ thể: khu đô thị thông minh - sinh thái hàng đầu thế giới nằm phía Bắc, gồm 2 khu: Khu A là thành phố đảo thiên đường, lấy cảm hứng từ mô hình đô thị nghỉ dưỡng sang trọng Gold Coast của Úc; khu B là khu tài chính, trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ toàn cầu.

Khu vực thứ 2 là khu đô thị sân bay cao cấp nằm phía Nam, áp dụng mô hình các thành phố mang phong cách châu Âu, tận dụng lợi thế của sân bay Cam Ranh.

Khu vực cuối cùng là quần thể vui chơi - giải trí tầm cỡ thế giới nằm phía Tây, bao gồm tổ hợp các sân golf lớn và độc đáo, các loại hình công viên chuyên đề (thế giới nước, công viên thám hiểm, safari, trường đua ngựa, khách sạn cao cấp…). Ngoài ra, còn có khu đô thị du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Khu Du lịch Bãi Dài) đã được xác định là địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch cấp quốc gia tại Quyết định 201/QĐ-Ttg ngày 22-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Ngô Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, cho biết huyện đã triển khai đến các xã để lấy ý kiến người dân về quy hoạch này. Thời gian niêm yết theo Luật Quy hoạch là 30 ngày. Đến ngày 10-6 là hết hạn lấy ý kiến, huyện sẽ tổng hợp để báo cáo lên cấp trên.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cam Lâm, TP Cam Ranh, các sở ngành liên quan rà soát tất cả dự án đầu tư công trong phạm vi ranh giới đô thị mới Cam Lâm do đơn vị mình quản lý. Đồng thời, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án. Trong đó, lưu ý các dự án phục vụ an sinh xã hội như bệnh viện, trường học…, dự án phục vụ an ninh - quốc phòng cần được nghiên cứu xem xét, tiếp tục triển khai thực hiện để bảo đảm an sinh xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.