Liều mạng tháo gỡ quả bom nặng gần 350 kg

09/05/2019 18:56

Ngày 9-5, Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ 2 người tháo gỡ bom trong tiểu khu 816, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.



Quả bom sau khi bị tháo gỡ

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 9-5, Công an thị xã Quảng Trị phối hợp với Công an xã Hải Lệ bắt quả tang Nguyễn Quả (SN 1975) và Nguyễn Văn Cường (SN 1991) - cùng ngụ tại Đội 4, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - đang tháo gỡ bom mìn tại khu vực khoảnh 2A, tiểu khu 816 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải quản lý.

Hai đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an Thị xã Quảng Trị

Tại hiện trường, lực lượng vông an thu giữ tang vật gồm 70 kg nghi là thuốc nổ, một quả bom rỗng ruột cùng 1 số dụng cụ dùng để tháo gỡ bom mìn.

Theo một cán bộ dự án RENEW-NPA, quả bom này có tên gọi là 750-LB GP M117, dài 1,2 m, đường kính 40,6 cm, nặng 334 kg; bên trong chứa 175 kg thuốc nổ. Công an Thị xã Quảng Trị đang tạm giữ 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đ.Nghĩa