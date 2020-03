Ngày 9-3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Công an phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã lấy lời khai ban đầu của T.L.M.Đ.K (SN 1995; ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) để tiếp tục xử lý vì có hành vi sàm sỡ với 1 phụ nữ trên đường. Bị hại là chị N.T.K.Đ (SN 1999; ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).



Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 6-3, chị Đ. điều khiển xe máy và dựng tại 1 shop quần áo do bản thân đứng bán thuê ở khu vực chợ đêm M.Q khu Golden City thuộc khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa. Trong lúc chị Đ. lấy sào treo quần áo thì bất ngờ xuất hiện 1 thanh niên lạ mặt chạy xe máy và dùng tay sàm sỡ vào vùng kín của chị này rồi rú ga bỏ chạy. Sau đó, thanh niên này điều khiển xe máy đến khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức và gây tai nạn giao thông.

Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận trình báo của chị Đ., Công an phường Bình Đức đã xác định K. là đối tượng đã dùng tay sàm sỡ với chị này nên mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra ngoài địa bàn nên Công an phường Bình Đức chuyển đối tượng cho Công an phường Mỹ Hòa để xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, xác nhận K. là điều dưỡng tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện này. Bác sĩ Hạnh cũng cho rằng sau khi có kết quả xử lý từ cơ quan công an thì lãnh đạo đơn vị sẽ xem xét mức độ vi phạm và đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp để không làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành cũng như đơn vị.