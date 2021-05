Tối 16-5, nguồn tin của phóng viên từ Công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự nghi phạm thực hiện vụ trộm tại tiệm vàng Anh Trung, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Tiệm vàng Anh Trung, nơi xảy ra vụ trộm

Đối tượng được xác định là Lê Đức Hoàng (SN 1989); địa chỉ thường trú tại huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk; hiện tạm trú tại khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Lê Đức Hoàng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng để thu thập các vật chứng.

Trước đó, ngày 12-5, Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Anh Trung, chủ tiệm vàng Anh Trung, về việc tiệm vàng này bị kẻ gian đột nhập lấy đi khoảng 300 lượng vàng 18K.

Qua trích xuất camera, vụ trộm được xác định xảy ra lúc 2 giờ 15 phút cùng ngày. Kẻ trộm là thanh niên đội mũ, mang ba lô, đeo khẩu trang, mặc đồ kín toàn thân, đột nhập từ lầu 2 vào nhà. Trước khi thực hiện vụ trộm, đối tượng đã vô hiệu hóa camera giám sát, khóa trái cửa phòng ngủ của chủ nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường và khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được Hoàng là nghi phạm thực hiện vụ trộm trên.