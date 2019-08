Hoàn tất nghiên cứu vắc-xin phòng chống SXH

Theo PGS-TS Trần Ngọc Hữu, nguyên Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM (Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu vắc-xin SXH do Công ty Sanofi Pasteur tài trợ), việc nghiên cứu vắc-xin SXH tại Việt Nam đã hoàn tất, hiện đang chờ được nghiệm thu và cấp phép lưu hành. Vắc-xin SXH Dengvaxia được nghiên cứu cách đây hơn 20 năm và đã trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu trên động vật và người, về dược lý, tính an toàn, hiệu quả. Từ năm 2011-2017, hai nghiên cứu lớn về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin được thực hiện và hoàn thành ở 10 quốc gia, trong đó có 5 quốc gia Đông Nam Á gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Viện Pasteur TP HCM được giao thực hiện nghiên cứu trên 2.336 trẻ trong độ tuổi 2-14 tuổi, trong đó 1.402 trẻ tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) và 934 trẻ tại TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Kết quả của các nghiên cứu cho thấy vắc-xin Dengvaxia cho hiệu quả cao trong việc phòng ngừa bệnh SXH ở cá thể 9-16 tuổi có xác định nhiễm SXH trước đó. Tại Việt Nam, toàn bộ trẻ tham gia nghiên cứu và thử nghiệm vắc-xin đều an toàn, không xảy ra tai biến.